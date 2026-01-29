黃金博物館雙常設展煥新 金工美學與礦山奧秘一次看

（記者陳志仁／新北報導）新北市立黃金博物館兩大常設展全新亮相，金屬工藝館推出「金工流轉：傳統與當代的交會」，大地館同步更新「透視礦山」展覽內容；透過精緻展品與多媒體互動，引領觀眾從人文藝術與自然地景雙重視角，深入探索金工工藝與水金九礦山文化。

圖／大型生態瓶展現大自然的永續循環奧妙。（黃金博物館提供）

黃金博物館館長林文中表示，隨著時代演進，博物館已不再只是文物保存的場域，而是連結在地記憶與當代視野的重要文化樞紐；此次兩大常設展更新，期盼透過工藝美學與地質紋理的相互輝映，讓觀眾在觀展過程中，重新體會礦山所蘊含的文化價值。

金屬工藝館「金工流轉：傳統與當代的交會」常設展，以館藏42件傳統金飾及15件當代金工作品為核心，其中「珍藏老金飾」透過「新生喜悅」、「富貴長壽」等子題，揭示傳統金飾在生命禮俗與日常生活中的象徵意義；「當代金工」則展出融合鍛造、鑄造等技術與多元材質的現代創作，突破飾品功能框架，展場並結合AR擴增實境互動遊戲，讓觀眾透過手機體驗虛擬尋寶，增添參觀趣味。

大地館更新的「透視礦山」常設展，則以閱讀地景的概念，從山、水、生態與聚落四大面向切入，深入解析水金九地區的礦山環境，展廳入口設置4平方公尺的大型立體礦山模型，完整呈現地表地形與地下礦脈結構；2樓規劃多媒體互動裝置，搭配礦石與蕨類標本，深入介紹地質、水源與聚落變遷，並打造1公尺高的微型礦山生態瓶，展現自然循環的奧妙，適合親子與校外教學參觀。

黃金博物館也提醒，民眾參觀常設展後，可前往大地館3樓欣賞「說石話—石頭的身世與故事」特展，進一步認識國內外礦石標本與地質故事；更多展覽與活動資訊，可至黃金博物館官網或粉絲專頁查詢。

