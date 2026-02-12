黃金博物館「馬上金喜」 邀你走春漫遊金瓜石

記者黃朝琴／綜合報導

新北市立黃金博物館「馬上金喜」春節系列活動，大年初二（28日）至初六(22日)登場，作為北臺灣重要的文化觀光景點，今年以「馬」為主題，規劃豐富走春活動，包括Podcast抽抽樂、馬年套色明信片蒐集、和菓子體驗課程、街頭藝人表演及特色小市集等，另有集章、打卡等趣味闖關活動，邀請民眾上山走春，漫步山城金瓜石，在博物館吃喝玩樂一次滿足，感受濃厚年節氣氛與藝文活力。

黃金博物館館長林文中表示，金屬工藝館推出「神馬都有抽抽樂」，民眾聆聽博物館Podcast任一集超過60秒，即有機會抽到美味雞蛋糕；喜愛集章的朋友則不能錯過遊客中心與共學館的「馬年套色明信片」與「馬年斗方」活動，讓民眾親手蓋下新年的祝福。

林文中指出，最受歡迎的「財神爺」，初二至初六每日上午10點與下午2點，分別在遊客中心周邊及櫻花道、黃金館，發送限量黃金糖，讓大家呷甜甜，過好年。

此外，金水廣場上午10點至下午2點，將由貝殼(PAC)樂團、氣球達人劉炫成、小提琴家陳敦邦、薩克斯風手吳柏毅及鍵盤手周建宇輪番上陣，帶來精采的視聽享受。一旁的「馬上金喜小市集」則網羅了雞蛋糕、小米甜甜圈、炸冰淇淋等美食，滿足遊客的味蕾。黃金博物館也特別與「晶序｜和菓標本製作所」合作推出結晶日和體驗課程（需預約），讓民眾親手製作宛如礦石般美麗的和菓子，享受甜蜜的午後時光。

大地館推出的「馬力全開，福氣滿載」活動，民眾只要與「馬」相關物品合照並在新北市政府文化局粉專指定留言，即可兌換馬年貼紙並參加福袋抽獎；館內賣店消費滿500元還可玩「轉好運扭蛋」。同時，昇平戲院將免費放映懷舊電影《三戲正德皇帝》，金水賣店亦有多項出版品與商品折扣優惠。

黃金博物館「馬上金喜」春節系列活動，邀你DIY馬年套色明信片及斗方添喜氣。（黃金博物館提供）

黃金博物館推出「馬上金喜」斗方及馬年套色明信片。（黃金博物館提供）

黃金博物館邀你DIY「馬上金喜」斗方。（黃金博物館提供）

「神馬都有抽抽樂」有機會將發財 T恤、地圖書包帶回家。（黃金博物館提供）

最受歡迎的「財神爺」發送限量黃金糖。（黃金博物館提供）

金水廣場由街頭藝人輪番上陣，帶來精采表演。（黃金博物館提供）

