黃金博物館21週年活動 感受礦山獨特魅力

記者古可絜／綜合報導

新北市立黃金博物館邁入21週年，以「金工新展x音樂會」兩大亮點歡慶，並於金屬工藝館推出全新常設展《金工流轉：傳統與當代的交會》11月8日開放參觀，一覽金工藝術的經典與創新。同時11月8日至9日規劃館慶系列活動，以豐富多樣的實體與線上活動，邀請民眾在寓教於樂的體驗中，親近文化、感受礦山的獨特魅力。

金屬工藝館推出全新常設展《金工流轉：傳統與當代的交會》常設展，以典藏的傳統金飾與當代金工作品為媒介，演繹金屬工藝的形式流變，帶領觀眾穿梭於傳統與現代之間，感受跨越古今的光華與魅力。

為慶祝21週年館慶，黃金博物館於11月8至9日推出週年慶限定活動，包括「認識金工流轉 特別定時導覽」、「金水微醺 ESG永續環保兌好禮」及「昇坑串連」活動。民眾報名參加「館慶特別版定時導覽」，除有專人介紹《金工流轉：傳統與當代的交會》常設新展，追蹤黃金博物館臉書或IG粉絲頁，即可獲贈慶生雞蛋糕小花束1支。

此外，前往金水賣店、金水茶坊或京華堂食用金文創館，不限金額消費並使用發票載具，可憑自帶環保杯，於金水廣場兌換特調酒水飲料1杯，到九份昇平戲院與慶生道具合照，上傳臉書或IG並打卡標註新北市立黃金博物館，經現場人員確認，即可領取本山五坑教育參觀券。

11月8日還特別邀請「樂妃樂團」，於上午11時及下午2時，帶來2場樂音悠揚的國樂演奏，曲目包含「金瓜石隨想曲」、「九份情歌」等在地特色名曲及經典動畫配樂。週末更邀請九份山城美館、新北市立圖書館的行動書車及「菇の手作鋪」行動餐車、九份山城美館則帶來「手機手腕繩」和「版畫拓印」DIY體驗課程，歡迎民眾把握機會前往。

《金工流轉：傳統與當代的交會》常設展，展示典藏傳統金飾與當代金工作品。（黃金博物館提供）

前往九份昇平戲院與慶生道具合照並打卡，可兌換五坑體驗券。（黃金博物館提供）

參加「館慶特別版定時導覽」並追蹤黃金博物館粉絲頁，可換慶生雞蛋糕小花束。（黃金博物館提供）