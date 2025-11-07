黃金博物館21週年館慶 金工新展x周年音樂會邀民眾同遊山城慶生

到九份昇平戲院與慶生道具合照並打卡，就能兌換五坑體驗券。(圖:新北市立黃金博物館提供)

新北市立黃金博物館七日表示，邁入二十一週年，以「金工新展x音樂會」兩大亮點盛大歡慶。於金屬工藝館推出全新常設展《金工流轉:傳統與當代的交會》，一覽金工藝術的經典與創新。同時特別規劃「慶21－黃金博物館館慶系列活動」，以豐富多樣的實體與線上活動，邀請民眾在寓教於樂的體驗中，親近文化、感受礦山的獨特魅力，一起為黃金博物館慶生。

黃金博物館館長林文中表示，《金工流轉：傳統與當代的交會》常設展，以典藏的傳統金飾與當代金工作品為媒介，演繹金屬工藝的形式流變，帶領觀眾穿梭於傳統與現代之間，感受跨越古今的光華與魅力，十一月八日起開放參觀。

為慶祝二十一週年館慶，黃金博物館推出周年慶限定活動，包括「認識金工流轉-特別定時導覽」、「金水微醺－ＥＳＧ永續環保兌好禮」及「昇坑串連」活動。民眾報名參加「館慶特別版定時導覽」，除了有專人介紹《金工流轉：傳統與當代的交會》常設新展；另外到九份昇平戲院與慶生道具合照，上傳臉書或IG並打卡標註新北市立黃金博物館，經現場人員確認，即可領取本山五坑教育參觀券！（活動免費參加，贈品數量有限換完為止）。

除此之外，特別邀請「樂妃樂團」，帶來二場樂音悠揚的國樂演奏，曲目包含「金瓜石隨想曲」、「九份情歌」等在地特色名曲及經典動畫配樂。週末兩天還邀請九份山城美館、新北市立圖書館的行動書車及「菇之手作鋪」行動餐車一起來同歡共樂。九份山城美館將帶來「手機手腕繩」和「版畫拓印」ＤＩＹ體驗課程。