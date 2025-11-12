黃金又漲了！瑞銀看好需求創14年新高

▲美國政府關門有望結束，經濟數據發布恢復之後，將會為聯準會（Fed）在12月降息鋪路，使得黃金價格週二（11日）觸及近三週以來的高點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國政府關門有望結束，經濟數據發布恢復之後，將會為聯準會（Fed）在12月降息鋪路，使得黃金價格週二（11日）觸及近三週以來的高點。瑞銀集團預估，今、明兩年的黃金需求將達到自2011年以來的最強水平。

根據路透社報導，黃金現貨價上漲0.3%，報每盎司4126.77美元，稍早觸及10月23日以來最高點；12月交割黃金期貨下跌0.1%，報每盎司4116.30美元。

黃金傳統上被視為避險資產，同時也往往在低利率環境下受益，因為它本身是一種不孳息的資產。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）表示：「交易員相信即將公布的經濟數據會顯示經濟疲軟，這將促使聯準會在12月降息……這可能是今天鼓舞黃金和白銀市場多頭的原因。」

數據真空結束，降息預期升溫

美國參議院週一（10日）批准了一項妥協方案，該方案將結束有紀錄以來最長的政府停擺。這次停擺導致數據發布中斷，使決策者和市場無法獲得有關就業和通膨的關鍵指標。

儘管聯準會在最近一次會議中已降息，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）強調，今年再次降息的可能性遠非確定。據芝商所（CME）FedWatch工具，市場目前預估12月降息機率為64%。

上週的數據顯示，美國10月就業人數出現下滑，而11月初消費者信心也降至三年半以來最低點。

與此同時，聯準會理事米蘭（Stephen Miran）暗示，鑑於勞動力市場走軟和通膨下降，12月進行降息2碼（50個基點）可能是合適的。

瑞銀（UBS）在一份報告中表示，預計今、明兩年的黃金需求將達到自 2011 年以來的最強水平。該報告補充道：「任何政治和金融市場風險的顯著上升，都可能將黃金推向我們設定的每盎司4700美元上行目標」

其他貴金屬表現

在其他貴金屬方面，現貨白銀上漲1.2%，報每盎司51.12美元，創下自10月21日以來最高價；白金上漲0.4%，至每盎司1583.72美元；鈀金則上漲2%，報每盎司1442.75美元。

