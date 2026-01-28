黃金又漲破記錄！白銀價格也狂噴 單月漲破5成

黃金與白銀價格持續創下新高。（示意圖／Pexels）





貴金屬價格持續創下歷史新高。德意志銀行（Deutsche Bank）分析師預測，金價今年有望挑戰每盎司6,000美元大關。白銀也在27日打破高懸46年的紀錄，在倫敦一度衝破每盎司111美元，交易量甚至超越標普500指數（S&P 500）。

德意志銀行（Deutsche Bank）的最新研究報告中指出，隨著全球環境朝破碎化發展，地緣政治成為原物料市場的長期催化劑，供應鏈、投資行為及資源定價模式正進行深度重構。該銀行分析師薛麥克（Michael Hsueh；音譯）大膽預測，在美元走軟與避險需求推升下，金價今年有望挑戰每盎司6,000美元大關。

金價挑戰6,900美元

薛麥克認為，全球在大國競爭與資源民族主義的背景下，政府與企業不得不投入更高昂成本，建立多餘且分散的供應網絡，以確保供應鏈獨立性，進而墊高關鍵礦產與原物料價格。他大膽預測，隨著美元因估值壓力及貨幣政策轉走貶，黃金不只上看6,000美元，甚至可能觸及6,900美元。

白銀在黃金價格穩定站上5,000美元大關之際，也於27日因錯失性恐懼（FOMO）、空頭被迫回補驅動，同步在倫敦與上海創下新紀錄。

白銀交易量超越標普500

倫敦白銀價格在短暫回落到105美元後，今年已創下11次單日新高，單月漲幅高達54.6％，創下1979 年亨特兄弟事件以來最驚人紀錄；27日還刷新歷史基準，不僅在倫敦一度衝破每盎司 111美元，交易量更碾壓標普500。白銀在中國的市場需求更為狂熱，上海白銀期貨定盤價來到每公斤人民幣28,346元。

上海白銀期貨今年至今累計漲幅達到66.7％，且上海與倫敦之間的實體白銀溢價已擴大至每盎司約17美元，顯示中國作為全球第二大銀礦與出口國，國內供應已極度吃緊。

