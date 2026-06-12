黃金叉子穿透魚卵懸浮空中 毫芒藝術家陳逢顯打造世界最小0.3公分黃金魚

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〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣毫芒雕刻家陳逢顯再度挑戰極限工藝，歷經3個月潛心創作，推出黃金微雕作品〈叉子上的金魚〉，以尺寸僅0.3公分的世界最小黃金魚雕刻，再次突破肉眼與工藝極限，作品以「魚卵、金魚、叉子」構成懸浮於空中的超現實場景，在微小尺度中蘊含對戰爭、人性與自由和平的深刻思考。

陳逢顯〈叉子上的金魚〉作品中，刻畫一枚極其細小的魚卵懸浮半空，魚卵內一尾栩栩如生的黃金金魚正奮力游出，彷彿掙脫命運束縛、追尋生命自由，然而一支懸浮空中的黃金叉子卻刺穿魚卵，猶如冰冷武器穿透希望，形成強烈視覺衝擊與藝術張力。

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陳逢顯表示，他以叉子象徵戰爭中的武器與暴力，金魚則象徵生命、自由與和平，人類就如同魚兒一般，本能地渴望和平與生存，而非陷入衝突與殺戮。

他認為，當戰爭爆發時，受傷的不只是土地與建築，更是無數原本充滿希望的生命，作品中魚兒奮力逃離叉子的畫面，就像人們在動盪時代中追求自由、掙脫恐懼的真實寫照，也藉此傳遞「珍惜和平、拒絕戰爭」的理念。

豪芒雕刻家陳逢顯使用高倍放大鏡創作。(記者翁聿煌攝)

陳逢顯指出，整體創作由魚卵、魚卵中的黃金魚，以及刺穿魚卵的黃金叉子所組成，看似簡單，實際上每個細節都需在極微尺度下完成，尤其魚卵中的金魚，不僅須具備魚體比例、尾鰭線條及游動姿態，更要展現掙扎求生的動態神韻，其難度遠超一般微雕作品。

創作過程中，陳逢顯必須全程透過高倍數放大鏡進行雕刻，每一刀下手都需精準控制角度與力道，由於作品尺寸極小，手部細微震動甚至呼吸起伏，都可能影響雕刻成果，因此創作時必須保持極度專注，控制呼吸節奏與身體穩定，稍有偏差便可能前功盡棄，展現極其穩定的大師級功力。

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