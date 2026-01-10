黃金周末決戰大北門 陳亭妃鐵馬從南鯤鯓出發 林俊憲佳里造勢

陳亭妃的鐵馬行動車隊10日上午從北門區南鯤鯓代天府出發進行拜票。（陳亭妃服務處提供／郭良傑台南傳真）

陳亭妃的拜票車隊從南鯤鯓代天府出發，受到廟方幹部的歡迎。（陳亭妃服務處提供／郭良傑台南傳真）

林俊憲10日上午在新市區進行拜票。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

林俊憲在新市市場向攤商及購物民眾請託。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

民進黨台南市長初選民調黃金周末決戰大北門！陳亭妃的37區鐵馬行動進入倒數第二天，10日上午從南鯤鯓代天府出發，走遍北門、將軍、七股等大北門沿海地區。林俊憲上午在新市區市場拜票，下午3點將在同屬大北門的佳里區舉行大造勢，台南市長黃偉哲將再次站台力挺，立委郭國文、賴惠員、王義川及政治評論員陳東豪將為他助講。

陳亭妃的鐵馬行動車隊一早從北門區南鯤鯓代天府出發，她強調，將軍是爸爸的故鄉、七股是媽媽的故鄉，大北門這片土地孕育了她，回到大北門，不只是情感上的回歸，更是政策實踐的承諾。

陳亭妃指出，今天騎經之地都是去年丹娜絲颱風侵襲台南的災區，當時她第一時間深入各重災區，實地勘查災情、協助居民反映需求。她強調，這就是政治人物最重要的角色，站在人民最前面、把責任扛起來，讓人民安心，她要以女兒的心情，來撐起大台南這個家。

陳亭妃表示，針對台南未來觀光發展，她提出「濱海藍帶觀光軸」政見，主張善用台南得天獨厚的地理條件，整合宗教文化、農漁特產、商圈經濟與在地生活，打造具深度、可永續的觀光經濟模式，讓觀光效益真正回到地方社區，帶動就業機會與生活品質同步提升。

林俊憲上午在立委林宜瑾、市議會副議長林志展、市議員余柷青及在地里長陪同下，到新市區市場，進行拜票尋求支持。他強調「謝謝市場裡每一位攤商與鄉親熱情加油、主動握手，大家一句句的鼓勵，就是我最真實、也最踏實的支持度來源。」

