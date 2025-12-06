黃金回落後，白銀衝上新高！陳鳳馨揭最佳買點：小心回跌速度非常快
全球最大期貨交易所芝加哥商品交易所28日因系統故障導致交易全面停擺近11小時，而在交易恢復後，白銀價格瘋狂飆升，突破每盎司54 美元創下歷史新高。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》指出，今年黃金、白銀不斷出現史詩級逼空事件，投資人千萬不要在突然暴漲時跟進，因為後來回跌的速度也會非常快，等到價格開始回落反而會是較適合的買點。
陳鳳馨說明，芝加哥商品期貨交易所交易了大量非股票的商品，包括貴金屬、工業金屬、大型穀物、國債市場和聯準會是否降息的利率期貨市場，其交易量遠超股票市場的交易量。固然有部分是屬於投機性的買、賣家，但很多是真實有需求的買、賣家，許多農產品生產者和購買者需要此市場作為避險工具，故對此市場依賴度非常高，因此當機11個小時就一個國際交易所的角度來說相當不可思議。而芝加哥商品期貨交易所提出當機的理由是「主機冷卻系統當機」，但這一類大型主機冷卻系統絕不止一套，因此全當機相當不可思議。
陳鳳馨揭黃金白銀暴漲背後原因
陳鳳馨提到，芝加哥商品期貨交易所一恢復交易後，白銀期貨立刻狂漲6%。黃金和白銀今年以來漲幅確實很高，尤其白銀從今年初至今漲幅達100%，已是時隔幾十年來首次出現的漲幅。然而，白銀又在芝加哥商品期貨交易所恢復交易後再創歷史新高，所以開始市場傳言紛紛，認為此為史詩級的逼空。
陳鳳馨指出，今年以來，黃金、白銀不斷出現此類史詩級逼空事件，這一類應很穩定的商品期貨市場暴漲的行情不斷輪流出現。白銀十月時曾出現過一次暴漲，因為現在很多期貨到期時，大部分沒有實體交割，這種期貨市場及其衍生性商品和全世界所有白銀庫存相比有上百倍差距。所以期貨到期時，賣空的人買進，買多的人賣出，彼此沖銷買賣便不需實體交易。但因紙上的交易為實體，若有大型買家看準了某一個交易所的白銀實體庫存量不足，此時要求實物交割，交易所便要想盡辦法找出白銀，整個市場便會開始瘋狂在市場上買現貨，使得現貨價格狂漲引領期貨價格進一步的狂漲。
陳鳳馨續指，今年十月上海交易所和美國的白銀現貨瘋狂空運到倫敦交易所，就是為了要補實體庫存的差距，使得上海交易所的實體庫存降到了2015年以來的最低水準。而這一次聽聞主要逼空的玩家來自於亞洲，從亞洲開始一路逼空到芝加哥商品期貨交易所，最後就出現了11個小時的當機，之後便出現史詩級的6%狂漲。
陳鳳馨：貴金屬突然暴漲背後恐有人為操作
陳鳳馨表示，期貨交易的槓桿率相當高，只要投資10元就可做100元的生意，因此漲跌6%對投資者而言就是損失60%或賺60%的差距，這一類的逼空事件不斷出現，其實是商戰常常會出現的劇烈交割產生的狀況。
陳鳳馨坦言，一般投資人不太可能去玩這種大手筆的遊戲，但提醒一般投資人，當遇到這種貴金屬的突然狂漲，背後最有可能的原因就是人為操作，而這些人為操作最後的解決方式可能就是談判，希望大型買家不要實物交割，交易所認賠了結，大型買家也獲利了結讓事情停擺。一旦談判和解出現，價格將立刻回落原始起漲點，因此一般投資人千萬不要在黃金、白銀商品期貨突然暴漲時跟進，這絕對是追高，因為後來回跌的速度也會非常快。
陳鳳馨提醒，黃金在基本面上，因為有央行的買進和大眾對國際長天期公債市場信任度越來越低，再加上對各國的貨幣政策不信任等理由，黃金的基本面其實會上漲，只是投資人千萬不要在暴衝時跟進，此時反而是極短線上的賣點，等到價格開始回落，震盪整理一段時間反而會是較適合買點。
