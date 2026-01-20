黃金國際行情 衝上4,700美元

隨著美國總統川普推動奪取格陵蘭，引發市場擔憂美國與歐洲爆發衝擊力強大的貿易戰，資金湧向貴金屬避險，金價一舉漲破每英兩4,700美元大關，再創新高，銀價在登上空前新高峰後回落。

現貨金價19日收盤勁揚1.6%，20日亞洲盤中躍上每英兩4,716.06美元，稍早更觸及4,731.53美元新天價。

同時，現貨銀價20日盤中躍上每英兩94.7295美元的新高價位，亞洲盤最新報價回跌0.1%至94.3405美元。白金與鈀金價格同步上揚。

美國威脅對包括法國、德國和英國在內的歐洲八國加徵10%關稅，這些國家反對美國收購格陵蘭的計畫。市場擔心川普威嚇北約（NATO）盟國恐觸發歐美貿易戰，避險買盤急湧，並重燃「賣美國」交易。

Union Bancaire Privee全球外匯策略長肯賽拉接受彭博電視台訪問時說：「我們已進入主要強權資源民族主義大行其道的時代。」他認為，貨幣未必是投資這種地緣政治主題的最佳方式，黃金還是最強押注標的。

格陵蘭危機緊接在美國生擒委內瑞拉總統之後發生，給貴金屬漲勢添加柴火。川普政府再度打擊聯準會（Fed）獨立性，也為金價和銀價漲勢推波助瀾。

