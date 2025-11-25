黃金地段小東社宅12月招租

市府興建的「小東宜居」社會住宅，二十五日舉辦招租說明會。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

台南市政府興辦的北區「宜居小東」社會住宅敲定將於今年十二月十一日公告招租，受理申請期限明年一月十二日止。都發局於二十五日舉辦招租說明會，首度公開租金資訊。其中一房型最低月租金為六一一零元，因鄰近台南車站與成大校區，地段優勢明顯，吸引大批市民踴躍詢問。

都發局指出，台南市社會住宅分為中央及地方興辦兩大體系，其中由市府推動的「台南宜居社宅」今年上半年已完成宜居成功、宜居仁愛兩案招租作業，反應良好。十二月將再推出北區「宜居小東」共三七六戶，提供婚育戶保障百分之十及開放長者換居社宅申請。

都發局林榮川局長說明，「宜居小東」由仲觀聯合建築師事務所林洲民建築師設計，建築設計融入在地特色，周邊鄰近臺南火車站、成大校區，西面台南公園，可謂精華區中的社會住宅，一房至三房房型月租金，分別自六一一零元、七三九零元及一三八二零元起，十二月正式啟動招租程序，最快明年六月入住。

都發局進一步補充，社宅申請分為一般戶與優先戶兩類，一般戶採抽籤方式、優先戶依評點決定入住先後，制度公開透明、程序公平公正。此次招租將採「臺南社宅申租系統」線上申請，操作便利、免臨櫃送件。為使住宅資源能更廣泛服務有需求民眾，社宅承租以三年為一期，最長不得超過六年；針對經濟或社會弱勢戶，得延長至最長十二年。