黃金大怒神來了「暴漲暴跌」史詩級震盪單日重挫5%

國際黃金市場29日出現劇烈震盪。現貨黃金在亞洲時段一度突破每盎司5600美元大關，創下5594.82美元歷史新高後，隨即展開大規模拋售潮，盤中最低跌至5109.62美元，單日跌幅超過5%。白銀價格同步崩跌逾8%，銅價與鎳價亦隨之下滑。

XTB交易平台研究總監布魯克斯表示，這波拋物線式的漲勢終究要結束，大宗商品價格漲得太過頭又太快。High Ridge Futures金屬交易主管梅格指出，貴金屬價格創下近期歷史新高後，市場出現劇烈拋售。儘管如此，現貨黃金本月仍累計上漲約24%，本週亦錄得7%漲幅。

在香港市場方面，恒生黃金ETF29日首度掛牌，成為香港首檔實物黃金交易所買賣基金。該基金以每單位18.4港元開市，較發行價高出15%並創全日高位，收報17.44港元，上漲9%，成交額逾1.3億港元。

恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，該基金支持銀行實金提取，目前豁免手續費。恒生投資管理投資總監蘇浩程預測，美聯儲將從6月起減息兩至三次，每次25個基點，降低無息黃金的持有成本，利好黃金後市表現。

施羅德環球黃金基金經理人詹姆斯盧克指出，地緣政治風險、財政赤字與全球資產再配置，正將黃金從利率敏感的避險資產推向長期核心配置的新定位。2025年金價全年上漲65%，創近半世紀罕見強勢。美國債務佔GDP逾120%的財政負擔、美中競逐與供應鏈重編，以及各國對美元資產可靠性的更高敏感度，推升黃金配置需求。

瑞銀將今年前三季黃金目標價上調至每盎司6200美元，預計2026年底將回落至5900美元。過去20年黃金年化回報達11.2%，全球央行自2022年起積極增加黃金儲備，2025年黃金ETF資金流入達885億美元。

