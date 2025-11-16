黃金大漲並非投機 法人看兩大原因推升黃金長線需求

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國聯準會(Fed)官員鷹派發言，直指12月降息恐無望，金價再度回檔來到每盎司4100美元之下，不過，法人多認為，金價易漲難跌，摩根大通看好明年金價可望突破每盎司5000美元，而元大投顧最新報告更直指，現在黃金大漲並非投機，而是「懷疑AI泡沫」與「政府大債」時代下必然的現象。

元大投顧最新報告分析，很多人看待黃金的視角是很狹隘的，認為黃金只不過是通膨、戰爭以及美元的避險工具，其實黃金作用不僅如此，還有一個角色更為重要，那就是對現代金融體系風險的避險工具，黃金是所有潛在支付工具中，唯一一個以非金融化的形式存在的工具。

元大投顧指出，進一步分析IMF外匯存底，發現以美元形式的外匯存底佔比降至歷史新低，與其解讀為全球去美元化，不如說各國均面臨政府債務高漲的情況下，外匯存底的「去法幣化」下，就讓黃金這個具有恆常價值的非金融化載體就變得非常重要；此外，AI需求伴隨著巨量電力的需求，進而演變為各種對於原物料的需求，間接推升電力成本以及生活成本，產生長期的通膨壓力；再者，市場也擔心如果AI真的是泡沫，那破滅之後必然伴隨著資料中心與電力的過剩投資，恐迎來一段通縮的時代，相關投資破裂很可能會有壞帳問題，進而演變為信貸危機，最終也會波及政府債務，屆時，黃金作為「去法幣化」的避險效力將更被突顯。

元大投顧認為，在AI驅動的資本循環與大政府債務並存的時代，黃金重新被賦予結構性的意義，不僅是對通膨、戰爭或美元波動的短期避險，更是對「金融化本身」的對沖，成為金融秩序的最後錨點，因此，現在的黃金大漲並非投機，而是這個懷疑AI泡沫與政府大債時代下必然的現象。

