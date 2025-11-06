黃金大漲創新高！71歲翁誤信「短期高報酬」秒衝銀行匯款 險成肥羊

記者潘靚緯／台中報導

71歲朱姓老翁想投資黃金，到銀行匯款56000元給詐團，被機警行員發現攔阻並報警。(圖／翻攝畫面)

國際黃金價格屢創新高，今年10月突破每盎司4300美元歷史新高，上漲54%，漲幅超越股市與比特幣，近來成為詐騙集團誘騙民眾投資的標的。台中一名71歲朱姓老翁日前到銀行準備匯款56000元，行員在核對資料時，發現收款帳戶近期多次出現可疑金流，但老翁對於匯款用途說不清楚，僅說是裝潢費用，行員立刻通報警方到場，成功阻詐。

中市警一分局大誠分駐所上個月3日上午接獲轄內兆豐銀行通報，一名71歲老翁臨櫃匯款56000元，行員在核對資料時，發現收款帳戶近期多次出現可疑金流，進一步詢問用途，老翁卻說詞閃爍，僅說是「裝潢費用」，卻無法提出任何佐證文件，行員懷疑老翁遭受詐騙，員警立即到場了解。

廣告 廣告

71歲老翁聽信交友網站介紹的投資群組，差點掉入誘騙陷阱。(圖／翻攝畫面)

警方抵達時，耐心與朱姓老翁溝通，發現老翁是透過交友網站結識一名自稱投資「國際黃金交易」的網友，對方以「短期高報酬」、「專業投資指導」等話術引誘其匯款，屬典型「假投資真詐騙」手法。警方當場向朱男說明詐騙集團常見伎倆與案例，並指出該帳戶近期金流往來異常而被通報。朱男聽聞後恍然大悟，立即打消匯款念頭，成功守住血汗積蓄。

第一分局表示，詐騙手法不斷翻新，常以「高報酬投資」、「交友誘導投資」為名行騙，提醒民眾面對不明投資邀約或要求匯款情形，務必保持冷靜、多方查證，可撥打165反詐騙專線諮詢。

更多三立新聞網報導

南投製茶師染毒淪慣竊毀人生 囂張持油壓剪闖紫南宮偷香油錢遭判刑

接「北檢」電話心神不寧闖紅燈 警攔查揭詐騙！女騎士嗨喊：快開我罰單

台中豬瘟防疫連環出包挨轟！議員問「有沒有震怒？」副市長曝盧秀燕反應

案例場廚餘機壞半年「2次稽查沒發現」！鄭照新：若稽查不實絕不包庇

