黃金存摺再創天價5607元 百公克年賺逾26萬

▲國際黃金現貨價格再創新高，每盎司一度來到5598美元，也推升台銀黃金存摺今（29）日每公克突破新台幣5600元，來到5607元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 國際黃金現貨價格持續飆漲，每盎司已衝破5500美元，一度來到5598美元，外銀甚至已喊出2030年目標價6600美元。國際金價也推升國內黃金存摺再飆天價，已突破新台幣5600元，台灣銀行以新台幣計價黃金存摺今（29）日早盤每公克一度來到5607元，若在2025年2月3日買入百公克，增值了26萬3100元，投資報酬率88.4%。

根據台銀報告指出，國際金價不斷飆漲，除了各國央行持續提高黃金儲備，還有全球地緣政治仍充滿高度不確定性，金價短中長期均線維持多頭排列。國際黃金現貨價格確實也不斷創新高，一度來到5598美元，目前拉回至5529美元盤整。

不過，金價高漲恐怕也會抑制金飾需求，有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立就提醒，雖然市場仍看好金價走勢，可是短期上漲幅度很大，還是要留意風險。

隨著國際金價飆漲，國內黃金存摺也再創天價，台銀以新台幣計價黃金存摺今日每公克賣出價也衝破5600元，一度來到5607元。若在去年2月3日買進100公克，當時只要花29萬7600元，現在已漲到56萬0700元，幾乎快要翻倍，漲了26萬3100元，投資報酬率88.4%，相當驚人。

目前外銀也持續看好金價表現，星展銀行預估，2030年國際金價可能衝上6600美元，主要黃金基本面依然穩固，包括擔憂美國財政、地緣政治與總體經濟面的不確定性、全球央行儲備多元化。由於川普的「大而美法案（OBBB）」的擴張性，以及美國財政支出中約72%屬於非自由裁量性質，目前規模約36兆美元的美國債，未來將進一步擴大。這無疑將加劇市場對財政主導的擔憂，並同時加劇貨幣貶值的風險。由於Fed主席鮑爾宣布結束量化緊縮，這也將支撐金價表現。

此外，儘管中美關係略有緩和，全球仍面臨貿易政策、地緣政治、通膨和成長等方面的高度不確定性。通膨持續高於Fed的2%目標，而關稅則抑制了經濟成長。實體經濟面臨的壓力與股市評價面偏高呈現鮮明對比，令市場可能出現修正的擔憂。而這種擔憂令資金流入黃金ETF、金條和金幣。

雖然黃金ETF總持有量已回到2020年肺炎疫情期間的高點，但星展集團認為可能再創新高，目前黃金ETF的漲勢僅持續74週，且持有量僅增加788噸；這仍遠低於2008年和2016年期間黃金ETF的漲勢，當時分別持續221週和253週，持有量分別增加了1823噸和2341噸。

2022年俄烏戰爭也是黃金市場的轉捩點，對俄羅斯實施的金融制裁突顯了美元風險，並引發各國央行搶購黃金，2022年至2024年期間，全球央行的黃金購買量連續3年超過1000噸，目前全球央行持有的黃金多於公債，且購買意願空前強烈。世界黃金協會2025年的央行調查證實了央行仍強烈傾向增加黃金配置，創紀錄的95%受訪者認為未來12個月全球官方黃金儲備將增加，43%的受訪者認為自身的黃金儲備在此期間也將增加。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



