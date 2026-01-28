黃金存摺再創高5283元 百公克年報酬快8成

▲國際黃金現貨價格再創新高，每盎司一度來到5225美元，國內台銀以新台幣計價的黃金存摺今（28）日早盤每公克賣出價一度來到5283元。（示意圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 國際黃金現貨價格持續飆漲，每盎司一度飆破5200美元，來到5225美元，再創歷史新高，目前拉回至5208美元盤整。不過，國際金價續創新高，也推升國內黃金存摺再創天價，台灣銀行以新台幣計價黃金存摺今（28）日早盤每公克賣出價一度來到5283元，若一年前在去年2月3日買進100公克，增值了23萬0700元，投資報酬率達77.52%。

在美國總統川普政策反覆，市場對美國聯準會（Fed）獨立性的疑慮，加上美國政府再度面臨部分停擺風險升溫，美國政府再度面臨部分停擺風險升溫，川普還表示美元表現很好，美元指數也再跳水，跌破96，一度來到95.95，目前回到96.07附近。

不過，國際黃金現貨價格再飆漲，一度漲破5200美元，來到5225美元，也推升國內黃金存摺飆新高，台銀今日以新台幣計價黃金存摺今日一開盤，每公克賣出價就漲破5200元，以5209元開出，隨後進一步飆至5283元新高。若去年2月3日買進100公克，花29萬7600元，現在漲到52萬8300元，增值了23萬0700元，年投報率77.52%。

