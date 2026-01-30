黃金存摺崩跌逾400元 台銀祭抽獎最高8萬元

▲國際黃金現貨價格在創高後崩跌，一度失守5200美元，台銀黃金存摺每公克賣出價也從新台幣5652元跌到今（30）日目前盤中最低5236元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 國際黃金現貨價格每盎司一度飆漲至5598美元歷史新高，之後出現急跌，一度下探5111美元，目前在5219美元盤整，連帶台灣銀行黃金存摺賣出價創下每公克新台幣5652元天價後，也大跌目前最低來到5236元，跌了416元，不少人也在等待入場機會。

台灣銀行今日就祭出抽獎活動吸客，今年至4月30日止，客戶交易累計達20公克就可參加抽獎，特獎為價值8萬元的黃金存摺，而新開戶且買進達1公克的新手，提供50名價值2000元的專屬獎項。

廣告 廣告

台銀報告指出，昨日雪梨金市以每盎司5399.31美元開市，美國總統川普在社群平台發文警告伊朗儘快回到談判桌達成沒有核武器的協議，否則將面臨更嚴重的攻擊，同時美國有線電視新聞網（CNN）報導指出川普正考慮對伊朗發動新的重大攻擊，美伊兩國對峙局勢持續緊張，金價開盤後再度強勢上漲突破5500美元，一度衝上5598美元歷史新高。隨後高檔獲利了結賣壓湧現，迫使金價拉回至5550美元下方波動。

歐美時段，由於格陵蘭主權風波，丹麥稱與美會談極具建設性，使金價賣壓進一步出籠，一度下探至5475美元附近，吸引逢低承接買盤進場，金價自低點回升至5510美元上方整理，隨後美國公布上週初領失業救濟金人數20.9萬人，數據表現偏弱一度帶動金價出現反彈，惟在美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示就業趨穩的論調影響下，市場對降息預期仍偏保守，追價力道不足。

金價於5539美元附近受阻回落，並湧現大量獲利了結賣盤，拖累金價一路拉回至5109.62美元，吸引低接買盤進場承接，之後反彈至5390美元附近波動。今日金價又衝上5451美元，只是同樣面臨賣壓，又下探5111美元，目前在5223美元附近。

也由於國際金價在創高後，出現劇烈震盪，台銀黃金存摺每公克賣出價在創5652元天價之後，也大幅拉回，今日盤中一度下探5236元，目前賣出價在5280元。

不過，與過去相較，目前金價仍在歷史高點，不少投資人也在等待入場時機。台銀今日也趁勢針對黃金存摺推出回饋抽獎活動，凡客戶於今年1月1日至4月30日活動期間內，其黃金存摺帳戶買進加回售累計達20公克者，新台幣、美元及人民幣計價黃金存摺合併計算，該帳戶即可獲得1次抽獎機會，累計達40公克者可獲得2次抽獎機會，以此類推。

此外，為感謝民眾踴躍參與黃金存摺交易，活動期間內首次在台銀新開黃金存摺帳戶，不包含銷戶後重新開戶者，並於黃金存摺帳戶買進累計達1公克者，新台幣、美元及人民幣計價黃金存摺合併計算，即符合新手好運獎抽獎資格，台銀提供100個幸運好禮，其中特獎價值8萬元黃金存摺，頭獎也有價值3萬元、貳獎15000元、叁獎5000元、肆獎2000元的黃金存摺，而新手好運獎則是價值2000元的黃金存摺。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

金價是否已失控？瑞銀估2月前漲勢難擋 但短線風險升傾向先觀望

放5年翻3倍！銀樓飾金再飆天價21650元 業者曝交易額買比賣多1成

國際金價上看6600美元！黃金存摺飆天價5607元 百公克年賺逾26萬