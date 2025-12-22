黃金存摺衝4472元新天價 去年10萬買入現賺近6萬

睽違四年，光學鏡頭龍頭大立光（3008）上周五宣告執行史上第二次庫藏股，擬買回2,670張庫藏股救市，且庫藏股買回張數遠超前次的1,342張，幾近倍增，寫史上最大規模，祭銀彈攻勢的大立光能否為股價扳回一城？大立光今日給答案，今日強勢以漲停板價2,265元開出，雖未能鎖住，但早盤仍得以保有逾6％的漲幅。

中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 發起對話