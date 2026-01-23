黃金存摺飆5070元天價 百公克年報酬逾7成

▲國際黃金現貨價格再飆漲，每盎司一度衝上4967美元，再創歷史新高，台灣銀行以新台幣計價黃金存摺今（23）日早盤每公克賣出價也來到5070元天價。。（示意圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 格陵蘭危機暫緩，不過，美歐角力持續，在地緣政治仍充滿不確定性之下，國際黃金現貨價格跌後再反彈，每盎司已逼近5000美元，一度來到4967美元歷史新高，也推升國內黃金存摺再飆天價，台灣銀行以新台幣計價黃金存摺今（23）日早盤每公克賣出價一度來到5070元。若去年1月24日買進100公克，增值了21萬4100元，年投資報酬率達73%。

國際金價不斷創新高，並衝破4800美元，雖然在傳出格陵蘭危機暫緩之後，一度拉回並跌破4800美元，不過，由於地緣政治不確定因素仍在，國際金價再發動新一波漲勢，再突破4900美元，一度來到4967美元的歷史新高。

國際金價也推升以新台幣計價的黃金存摺再飆破5000元，台銀今日黃金存摺開盤就站5062元，盤中更進一步衝上5070元歷史新高，目前在5046元附近。如果去年1月24日買進100公克，只要花29萬2900元，現在已漲到50萬7000元，1年就增值了21萬4100元，年投報率73.09%。

外銀也持續看好未來黃金表現，滙豐銀行認為今年上半年國際金價就會看到5000美元，星展銀行則預估今年底會漲到5400美元，甚至長期來看，2030年有可能衝上6600美元。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



