黃金存摺首破4579元！砸10萬抱1年現賺6萬5 明年目標價曝光

金價狂飆，黃金存摺抱1年賺65%。（示意圖：花蓮行政執行署提供）

國際金價再度創下新高，走勢同步反映在國內市場，台灣銀行黃金存摺今（23）日每公克賣出價，首度站上4500元大關，來到4579元新天價，顯示資金持續湧向具有避險、保值及抗通膨特性的實體資產。

在市場對美國可能進一步降息的預期升溫下，持續推升國際金價，黃金現貨價格突破每盎司4465美元，創歷史新高。

反映國際走勢，台灣銀行黃金存摺每公克賣出價，今天上午10點39分來到4579元的新高點，近1年漲幅逾65%，如果是去年底以約10萬元買進36公克黃金存摺，抱到今天高點賣出，短短1年帳面獲利約6.5萬元，報酬相當驚人。

廣告 廣告

對於國際金價持續衝高，Nemo.Money1名分析師指出，一旦突破4400美元，將直通4500美元，短期支撐來自美國、委內瑞拉之間不斷升溫的地緣政治緊張局勢，直指「對黃金多頭而言，明年的目標價是5000美元」。

◆《中廣新聞》提醒您，本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。