黃金存摺、銀樓飾金再創新高 業者點出原因

▲國際黃金價格重搶漲勢，現貨漲破4300美元，國內台銀黃存摺及銀樓飾金價格則先行創下歷史新高價，業者表示，主要是新台幣兌美元回貶所至。（圖／業者石文信提供）

美國聯準會（Fed）再降息1碼，加上美國公布上週首次申請失業救濟金人數不如市場預期，美元指數走弱，國際黃金現貨價格也重拾漲勢，今（12）日一度衝上4330美元。同時，台灣銀行以新台幣計價黃金存摺賣出價創新高，來到每公克4320元，而銀樓飾金每錢賣出價亦飆上16750元天價，比國際金價先一步創新高，業者受訪表示，主要是相較之前，新台幣貶值回到31.2價位所致，並預估年底前飾金有機會站上1萬7000元。

根據台銀分析，昨日雪梨金市以每盎司4227.33美元開市，由於12月聯準會利率決議如市場預期宣布降息1碼，金價延續漲勢至4248美元，惟會後聲明稿重申未來降息幅度與時機仍需審慎評估，引發市場對未來降息節奏之不確定性，投資人情緒轉趨謹慎，金價上行動能受限，隨後回落至4215美元附近震盪整理。

歐美時段，儘管聯準會利率點陣圖顯示明年可能僅降息1碼，然因主席鮑威爾會後談話表示就業下行風險增加，加上市場預期下任聯準會主席立場可能偏鴿下，市場仍定價明年有機會降息2碼，美國10年期公債殖利率與美元指數雙雙走跌，激勵金價微幅反彈至4226美元，引發高檔賣壓出籠，金價拉回至4205美元。

▲國際黃金現貨價格漲勢再起，並衝破4300美元，一度來到4330美元。（圖／記者顏真真攝）

不過，後來美國公布上週首次申請失業救濟金人數23.6萬人，不如市場預期的22 萬人及前值的19.1萬人，顯示勞動市場依舊疲軟，金價重拾漲勢，今日更進一步衝破4300美元，一度來4330美元。

在國際金價漲破4300美元之下，台銀以新台幣計價黃金存摺賣出價再創新高，每公克來到4320元。與去年12月20日低點每公克2757元相較，若當時花27萬5700元買入100公克，現在已漲到43萬2000元，漲了15萬6300元，投報率有56.69%。

不僅黃金存摺價格創新高，銀樓飾金賣出價今日也衝上16750元新天價。至於為何飾金比國際金價先行再創新高，北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，主要是新台幣兌美元回貶到31.2元，影響國內金價有2大重要因素，除了國際金價之外，還有新台幣的升貶，若大幅升值，國內金價就沒那麼好，如果貶值，飾金價格就比較好。

他也持續看好國際金價，若各國央行年前持續買進黃金，加上黃金ETF量增加，不排除年底衝上4500美元，飾金每錢有望站上17000元，甚至最近就可看得到。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



