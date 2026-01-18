黃金屢創新高遭下殺 新興市場教父示警留意「它」反彈

投資人在近期黃金屢創新高後選擇獲利了結。（圖／報系資料照）

投資人在近期黃金屢創新高後選擇獲利了結，加上地緣政治緊張減緩，進一步打壓黃金作為避險資產的魅力。

截至收稿，黃金現貨下跌0.69%，報每盎司4582.7元，盤中曾低至4536.49美元，周漲 1.69%。

有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）在外媒訪談中表示，黃金歷經歷史性大漲之後，已變得欠缺吸引力。他警告美元可能出現反彈，讓貴金屬跌價。

墨比爾斯説：「我肯定不會在這個價位進場。」他表示，如果金價比現在的水準低20%的話，才會考慮投資黃金。他預測美國經濟可能轉好，美元有機會比當前的價位更強，這將削弱貴金屬的吸引力。

Marex 分析師 Edward Meir也表示：「我仍認為，金價在今年某個時間點有機會觸及5000美元，但這段期間也會出現較大幅度的回檔。」

