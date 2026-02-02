「黃金把自己玩成了迷因股」！阮慕驊看金價暴跌：自我毀滅式修正才能重生

黃金在結束長期漲勢後出現重挫，銀價跌幅也高達15%，對此，財經專家阮慕驊在節目《財經一路發》中分析，黃金歷經幾個月來的急升後迎來暴跌，應該屬於自我價格修正，但長期來看，黃金作為美元以外的貨幣儲備地位並不會因此改變，投資人無需擔心或著急變現。

阮慕驊分析，當前市場中金銀總市值一度達40兆美元，出現20%、30%的暴跌，必然引發金融市場的傳導作用，進而造成今天韓股一度出現熔斷、台股盤中也一度下挫700點，這些都是金銀資產幾乎吐出了1月以來的漲幅，也導致市場流動性危機與全球金融連鎖反應。

阮慕驊指出，事實上黃金價格從5000美元衝上5600美元的過程本就不正常，作為貨幣儲備的資產，價格應該是穩定、持續反映通貨膨脹而長期走升，但金價動輒暴漲或暴跌，當黃金變成了「迷因股」，就不再具備穩定貨幣儲備的特性。

​阮慕驊認為，這波摧毀黃金價格本身的「就是他自己」，而黃金自我毀滅式的修正，也只有透過大跌，才能摧毀投機泡沫，回覆到貨幣儲備的地位。

阮慕驊表示，從宏觀的趨勢而言，黃金作為超主權資產以及替代美國的貨幣儲備地位，並不會因為此次的劇烈波動而改變，但在市場信心上的確需要時間修復。長期來說，美國當前的債務惡性循環已經成為無法逆轉的結構，仍然是持續推升金價的重要燃料，也是投資人願意長期持有黃金資產的關鍵原因。

阮慕驊進一步指出，過去會有迷思認為，各國買入黃金是去美元化，但他認為只要黃金仍然是以美元做定價，即便黃金價格增加，本質上仍然是另一種美元的流動形式。美國真正恐懼的不是金價漲跌，而是定價權的移轉，也就是當黃金不再以美元定價，去美元化才會真正發生，也是美國最不可以接受的情況。

