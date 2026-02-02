黃金投資人注意！先別慌了全賣光 小摩報告曝「多頭還在」：今年上看6300美元

​黃金價格日前不斷飆高，讓不少投資人趨之若鶩，不料貴金屬市場在上周迎來「黑色星期五」，逆轉大暴跌後延續至今。不過，摩根大通（小摩、JP Morgan）最新報告指出，這次金價下跌僅是清理市場上的非理性因素，驅動多頭的基本面並未被動搖，且隨著各國央行與投資人需求持續強勁，更預期金價將在今年年底，攀升至每盎司6300美元。



根據《路透》報導指出，黃金在上周四飆升至歷史新高，每盎司要價5594.82美元，不過隨後金價持續走跌，目前來到每盎司4677.17美元，不過值得注意的是，這僅觸及兩周以來的低點，從1月整體來看仍有漲幅，並未全部回吐。

摩根大通在報告中指出，在中期展望上，「我們仍高度、堅定地看好黃金的多頭走勢」，因為在實體資產相對於紙本資產表現優異的穩固形勢下，這種清晰、具結構性與延續性的資產多元化趨勢，還有進一步發展的空間。

摩根大通預測，2026年各國央行的黃金購買量將達到800公噸，原因是全球外匯存底多元化的趨勢仍在持續，尚未有結束跡象。



而在白銀方面，摩根大通表示，自去年12月底以來，銀價維持在每盎司80美元左右，但推動這波漲勢的因素愈來愈難以明確辨識與量化，因此他們對白銀的看法轉趨謹慎。與黃金不同的是，白銀缺乏央行這類結構性「逢低買盤」的支撐，因此未來幾周，金銀比仍有進一步走高的風險。

不過，摩根大通也說，他們認為白銀的底價已經被墊高，平均約落在每盎司75至80美元，超出原先預期，即使白銀在先前追趕金價的過程中有超漲，這波跌勢也不太可能完全回吐先前累積的漲幅。

