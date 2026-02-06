黃金投資攻略1／單押0050太晃？ 投信董座的ETF配置底牌大公開

元大投信董事長劉宗聖表示，黃金ETF能降低投資組合波動，可當作核心資產。

今年來全球避險情緒升溫，推動黃金、貴金屬價格全面走揚；黃金更在地緣政治風險、美國政策變數及美元震盪下，走勢屢創新高，近1年漲幅逾7成，成為目前最受市場矚目的資產。台灣ETF教父、元大投信董事長劉宗聖，甚至曝光自己的ETF配置組合，核心部位就包含黃金ETF。

「投資人常問買0050（元大台灣50）好，還是0056（元大高股息）好？」談到ETF配置，元大投信董事長劉宗聖一開口，就點出他一貫強調的核心觀念：在市場震盪加劇、產業輪動頻繁的年代，投資人需要的是一套能穿越景氣循環的配置邏輯，而非單押市值型、或某種投資風格。他坦言，自己的ETF核心配置，就是0050加上黃金ETF-00635U（期元大S&P黃金）。

投資不是比誰跑得快，而是誰能跑得久；對劉宗聖來說，0050配上00635U是未來幾年最能讓他「跑得久」的組合。這不是靠感覺投資，而是經過縝密計算得出來的結果。「0050近3年累積報酬率達159.4%，年化報酬率約39.6%，表現亮眼，但波動度也相對高、達22%，換算報酬風險比（夏普值）約1.8。」

比較同期間00635U表現，「近3年黃金ETF累積報酬率約97.9%，年化報酬率27%，波動度較低；將0050搭配00635U投資效果就不同了。」劉宗聖指出，若配置各50%，3年累積報酬率達128.6%，雖略低於單獨持有0050，但波動度下降至14.6%，且夏普值拉高到2.3，代表投資人承擔的每單位風險，能換到更有效率的報酬。

這正是劉宗聖個人長期奉行的配置原則。「0050代表的是台灣大型權值股長期成長動能，而黃金則在通膨、地緣政治與金融市場動盪時，扮演穩定資產角色，一個偏成長，一個偏防禦，彼此互補。」他強調，這樣的配置並非為了追求短期績效，而是更能「抱得住」手中部位。當市場修正時，黃金資產相對抗跌特性，有助於降低整體帳面波動，避免在情緒低谷時出場，錯失長期複利效果。

這套邏輯也被他進一步延伸到「親子理財」建議。劉宗聖表示，父母親想幫小孩建立一個10年、20年，甚至更長期的投資帳戶，ETF是非常合適的工具，重點在於配置結構，而非頻繁進出。

其中，核心部位可占6至7成，包括0050、黃金ETF及AI主題ETF；「0050可提供市場基本報酬，黃金ETF能降低投資組合波動，AI相關標的則代表未來科技長線趨勢。將這3部分當作核心資產，既有穩定度，也不失成長性。」至於剩下3成資金，劉宗聖建議可配置在太空與國防相關ETF。

