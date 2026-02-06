黃金投資攻略2／金價漲這麼多還能買？ 黃金後市關鍵一次看懂

專家表示，支撐金價因素仍在，黃金下跌都可逢低買進

金價耀眼，近1年黃金價格屢創新高、漲幅逾7成，帶動黃金相關投資亮麗表現，黃金基金報酬率更是翻了1倍以上。有資深市場老手表示，漲多了，決定把家裡金飾金條拿來趁機套現；對投資人來說，此時究竟應逢高出脫，還是趁拉回再進場？

「黃金價格在2026第3季結束前，仍有上漲空間、有機會挑戰每盎司最高6200美元，但年底因美國期中選舉落幕，市場可能出現修正及重新定價，金價不排除回檔，年底前回落至5800美元。」瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆，針對黃金走勢發表看法。她強調，由於支撐金價因素仍在，加上地緣政治風險，黃金下跌都可逢低買進。

胡一帆表示，黃金這波漲勢，並非單一因素推動，而是4大需求同時刺激造成，包括地緣政治避險、各國央行買盤、金融交易及實體需求，形成結構性支撐。「過去經驗，地緣政治衝突對黃金價格影響，6個月內平均可貢獻10%左右風險溢價。」包括戰爭、區域衝突、制裁升級與全球失序，都會推升市場避險需求，使黃金買盤強勁。

還有多國央行持續增加黃金儲備，目的在去美元化、分散外匯儲備風險，及提升資產負債表的穩定性；這類買盤特性，不看短線價格、不輕易賣出，對金價也形成「底部墊高」效果。另外像是黃金ETF、期貨交易回溫，也成了價格推手。而實體需求亦相當穩定，包括金幣、金條及金飾，在貨幣貶值或高通膨國家，也具一定吸引力。

胡一帆指出，全球每年黃金供給量約為5000噸，其中20％由各國央行購入作為外匯儲備；20％用於ETF投資；25％流向金幣與金條市場，其餘35％則來自金飾需求。在美國聯準會降息循環及美元轉弱預期下，黃金漲勢仍可期。

威廉博萊新興市場債券團隊資深分析師Alexandra Symeonidi表示，隨著地緣政治風險升溫，與投資組合避險需求增加，金價漲勢勢如破竹；考量宏觀經濟環境變化，近期金價強勁走勢相當合理。尤其2026年開局，地緣政治風險重回焦點，在委內瑞拉局勢與格陵蘭事件推波助瀾下，激發了黃金漲升行情。

另一方面，市場普遍預期美元將維持弱勢格局，此趨勢也為金價提供支撐。同時，各國央行儲備多元化的長期趨勢，亦顯示央行今年仍將是黃金的實質淨買家。「尤其，中國人民銀行（PBoC）持續增持黃金的能力與意願備受矚目，且極可能透過減持美債來達成，這種長期的動態平衡，料將持續支撐金價處於高檔。」他表示。

過去1年黃金基金報酬率逾1倍

資料來源：晨星，2026/2/5 單位：%

