黃金拍檔合體拚服務 廖先翔力挺蕭敬嚴汐止拜早年

（記者陳志仁／新北報導）農曆新年將至，立委廖先翔與國民黨前發言人、新北市汐止金山萬里議員參選人蕭敬嚴，今（8）日合體現身汐止中正路市場，向在地鄉親拜早年，並發送春聯與行事曆卡；雖然天氣寒冷，兩人仍精神奕奕、熱情與民眾互動，現場氣氛熱絡，不少鄉親駐足寒暄，展現高度親和力。

圖／立委廖先翔與新北市汐止金山萬里議員參選人蕭敬嚴，今（8）日合體現身汐止中正路市場，向鄉親拜早年並發送春聯與行事曆卡。（蕭敬嚴提供）

對於現場民眾好奇詢問兩人好交情，蕭敬嚴也感性分享，兩人不僅是理念相近的黨內青壯世代，更是在2022年地方選舉與2024年立委選戰中並肩作戰、培養出深厚革命情感的「好兄弟」；此次合體首站選在熱鬧市場，並發送象徵吉祥祝福的「好馬吉」Q版春聯，正是要傳達「服務零距離、兄弟做伙拚」的決心。

蕭敬嚴回憶，兩人的緣分始於2022年地方大選，當時雙方在相鄰且艱困的選區各自奮戰，彼此互相打氣，也對東北角整體發展抱持相同願景；到了2024年立委選戰，蕭敬嚴更義不容辭擔任廖先翔競選總幹事，從選戰策略規劃到走遍大街小巷，攜手打下一場關鍵勝仗，成功助攻廖先翔當選立委。

蕭敬嚴強調，這份信任來自長期合作的默契，更是「攜手服務、在地守護」的最佳寫照；此外，廖先翔在國會為地方爭取建設與預算，地方也需要一位熟悉政策、具備實務經驗的人接力服務，他選擇回到家鄉參選，正是希望延續這份服務精神，透過中央與地方的緊密合作，實現「專業傳承、服務加乘」。

廖先翔也公開力挺這位好兄弟，肯定蕭敬嚴兼具中央高度與地方熱情，是接棒服務的最佳人選，並呼籲鄉親在黨內初選中給予全力支持；兩人共同喊出目標：「先翔在國會爭取，敬嚴在地方落實！」期盼以青壯世代的行動力，打造讓鄉親有感的「黃金拍檔，勢不可擋」服務團隊。

