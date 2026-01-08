黃金救援搶命 海陸空急搜F16飛官1／軍方沒收到座椅彈射訊號 是否「倒彈射」待調查
F16飛官辛柏毅，6日晚間失事墜海之後人機還是失聯，國軍海巡持續加強搜索，根據海流方向，最南搜到了台東長濱海域。當時有鏡頭君拍到戰機失事時間點，海面上出現火光，是彈射座椅發出的火箭尾焰還是墜機的火光，是飛安調查重點，另外辛柏毅連喊三次跳傘，軍方卻沒收到座椅發出的訊號，也有專家說可能是因為倒彈射才沒有同步啟動訊號。
海巡人員持續在花蓮溪出海口做瞭望，因為飛官辛柏毅6日晚間墜海之後還是失聯，不過可以看到海象還是相當惡劣，花蓮艦一早也出港，要投入搜救行列。
粉絲專頁TaiwanADIZ最新PO文，有網友利用漂移模擬軟體，模擬出辛柏毅可能的漂移軌跡，綠色是可能墜海的初始位置，藍色則是海面漂移的可能點位，希望能供軍方和民間船家參考。台東葉先生：「長濱外海有投射訊號彈亮光彈。」
無論是海巡還是軍方，針對F16光點消失點海域往南搜索，持續花蓮豐濱大灣再到石梯坪，最遠在台東長濱海域，岸際主要是岸際。花蓮海巡：「岸際我們主要是岸際，(主要看岸際)，因為海面上我們有海巡艇在作搜索。」
根據空軍還原的F16墜機軌跡還有時間，晚上七點27分30秒高空7600呎，F16在雲中失散，28分18秒時高度一直掉，降到4000呎，28分22秒降到2600呎預計跳傘，八秒之後，在高度1700呎處飛機光點消失，當時座椅是正常彈射還是倒著彈射，都是搜救調查重點。
事發當晚有鏡頭君拍下海面出現火光，到底是戰機墜海瞬間產生的火光，還有彈射座椅啟動時的火箭尾焰，外界也相當關注。立委王定宇vs.國防部：「火焰到底是甚麼？飛安調查進行中，目前都在蒐整沒有太多臆測。」
立委王定宇vs.空軍參謀長李慶然：「那個火焰到底是什麼？因為這個還是跟委員報告，這個現在我們的飛安調查都還在進行，目前都在蒐整。」關鍵八秒辛柏毅遇到什麼困難，有沒有順利彈跳，國軍持續搜救同時也不排除任何可能，現階段以找到人為首要任務。
