黃金救援搶命 辛柏毅喊3次跳傘後失聯

空軍辛姓上尉駕駛F-16單座戰機6日晚間於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘。海巡署於第一時間調派各任務海域艦艇全力投入救援行動。（海巡署提供）

記者王誌成、林中行∕台北、花蓮報導

Ｆ─１６墜機失聯，空軍七日專案記者會中表示，辛柏毅曾三度利用無線電回報計劃跳傘，最後在七時二十八分準備跳傘後雷達光點消失，但目前尚無確切證據確認他完成跳傘。

空軍第五聯隊六日由上尉辛柏毅駕駛一架Ｆ─１６（Ｂｌｋ２０）單座戰機（機號六七００），於當晚六時十七分從花蓮基地起飛，執行例行訓練任務。於晚間七時二十九分，戰機疑似在花蓮縣豐濱鄉以東十浬處發生突發情況。

空軍司令部督察長江義誠少將表示，透過錄音通話與雷達資料顯示，辛柏毅於七時二十七分報告飛行高度約為七千六百英尺，並反映因進入雲層失散。不到一分鐘後，他再次通報「我現在高度持續下降」，最後在七時二十八分三次回報準備跳傘後，雷達光點消失不見。

空軍司令部表示，辛柏毅上尉是澎湖縣湖西鄉人，畢業於空軍官校一０八年班，Ｆ─１６ＡＭ完訓具僚機資格，飛行總時數六百一十一小時，其中Ｆ─１６ＡＭ∕ＢＭ時數三百七十一小時，機身鐘點三千八百九十四小時，發動機總時間五千四百七十七小時。二０二五年五月二十日與任職於空軍第五聯隊第十七作戰隊上士行政士太太結婚，最近剛去北歐蜜月旅行回來才兩天。

空軍司令部表示，事發後空軍隨即成立應變中心由松山機場派遣S-70C、屏東基地派遣C-130H、花蓮基地派遣空勤總隊UH-60M展開搜尋行動。海巡署派遣三艦及六艇於事故海域持續搜尋，並施放共計四顆SLDMB海難搜救測流浮標全力搜救。空軍強調，目前的首要任務是力求在黃金救援時間內找到失蹤的飛官。

針對媒體詢問是否能確認飛官是否成功跳傘，空軍回應表示，截至目前僅確認辛柏毅曾以無線電通報跳傘。按照飛行員訓練程序，他應立即執行跳傘操作，但至今未有任何求生裝備的信號被截獲，仍無法確認是否成功跳傘。