黃金明年挑戰5500美元？專家曝關鍵在年底站穩「這價位」

美國就業數據釋出後，市場對聯準會降息預期再度升溫，帶動美元走弱、金價上揚。分析師指出，若黃金能在2025年底站穩每盎司4400美元關卡，2026年價格有機會上看4859至5590美元，是否突破5500美元，關鍵仍在利率走向與通膨數據表現。

根據《路透》報導，美國11月就業成長雖出現反彈，但失業率仍攀升至4.6%，高於市場原先預估的4.4%，在經濟不確定性升高的背景下，市場解讀聯準會（Fed）更有理由進一步降息。利率期貨顯示，投資人預期2026年至少仍有兩次各25個基點的降息空間，低利環境被視為有利於不孳息的黃金表現。

數據公布後，美元指數下探兩個月低點，美國10年期公債殖利率同步走低，推升金價表現。16日美東時間下午，黃金現貨價格上漲0.2%，來到每盎司4310.21美元，期貨價格則小幅回落至每盎司4332.3美元。RJO Futures資深市場策略師哈伯康指出，就業數據讓市場更加確信聯準會可能進一步降息，在利率走低的環境下，資金往往流向黃金，有助於推升金價。

對於金價後續表現，Allegiance Gold營運長埃布卡里安認為，若黃金能在2025年收在每盎司4400美元之上，2026年有望挑戰4859至5590美元區間，並補充白銀價格明年可能重新測試每盎司50美元水準。市場接下來將聚焦美國即將公布的消費者物價指數（CPI）與個人消費支出物價指數（PCE），作為判斷利率政策與貴金屬走勢的重要依據。

