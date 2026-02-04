黃金暴力彈回5000美元！專家成功抄底等到V轉 操盤心法曝光：這波崩盤買得開心

國際黃金價格在上周五經歷一波大暴跌，嚇壞不少投資人，不過隨後逐日回升，今（4）日成功反彈重返5000美元大關。財經作家狄驤對此直言這是「貴金屬大怒神」，並分享自己的操盤兩手策略，成功逢低買進，「不得不說，這次黃金崩盤買得還算開心。」

狄驤表示，他日前曾說黃金與白銀短線崩跌，他會把握好機會，第一步先觀察4800支撐站買方。但實際狀況並沒有這麼簡單，當時黃金一路破底再破底，連重要的4500美元支撐都被跌破，後續才變成假跌破，並突破下降趨勢線，V轉飆高。

​​狄驤指出，他當時的做法是把資金分成兩份，一份用於長線，打算一路擺到Fed結束降息循環，下跌碰到支撐買進、趨勢反轉向上突破壓力繼續買，直到乖離過大為止。「不得不說，這次黃金崩盤買得還算開心。」

狄驤續指，另一份用於短線賺價差，同樣是逢支撐買，但會守好紀律停損，他當時就分別在4800、4500美元左右停損，各虧1%。後續等到確認趨勢反轉，再等待突破壓力後的拉回，約4650美元買進，並在突破4800美元重要壓力後加碼。

​​狄驤強調，在大行情獲利其實是次要，重點是知道自己在做什麼。他舉自己的價差部位例子，就是以守紀律和拉高風險報酬比為主，用一點點虧損換取不錯的獲利機會，跟前陣子黃金大跌到4000時做多的方法一模一樣。

狄驤說，「如果投資朋友在這波崩盤勇敢進場，那很值得恭喜！相對的，如果投資朋友不小心在貴金屬大怒神中受傷，無論是虧損或被嚇到睡不好，那真的要記取寶貴的經驗。不再犯相同的錯，財富自然會轉移到你那邊。」

