黃金暴衝有底氣？還是泡沫？「黃金王子」楊天立拆解炒作遊戲：我都不懂白銀為何大漲...短線隨時會回檔
撰文‧今周刊編輯團隊
接續2025年漲幅超過6成的超強氣勢，2026開年，黃金價格持續勢如破竹向上竄攻，當一月下旬跨越5千美元關卡時，也超過了不久前華爾街投資銀行們才辛苦算出的2026年「全年」目標價…。
然而，當1月底美國總統川普宣布下任聯準會提名人為華許（Kevin Warsh）後，他的「偽鴿派」標籤立刻觸發貴金屬市場敏感神經，前一天仍沉浸在狂歡派對中黃金、白銀價格，一夕驟跌。
突破天際的飆漲與史上罕見的急殺，背後隱含的，是全球對地緣政治風險的高度焦慮、對美元霸權的懷疑，以及金融市場一向偏好的貴金屬投機遊戲。而要理解這場史詩級的黃金大秀，得從各國央行的行為談起。
從過去一年的手筆來看，最積極搶進黃金的是波蘭。波蘭央行自2022年起大買黃金，從333公噸一路買到550公噸，2024年更買進102公噸，成為全球最大買家。
波蘭央行在2024年底曾發布一份名為《成功行動》的政策報告，其中直言，黃金是「戰爭時的最後資產」，除了強調黃金無可動搖的保值性，更能避免在捲入地緣政治衝突時，外匯儲備遭制裁凍結的風險。
今年一月，波蘭央行宣稱將黃金儲備的目標值提高到700公噸，以此計算，這個對地緣政治風險最為敏感的國家，未來仍有持續購入150公噸黃金的空間。
同樣也在近年大買黃金的土耳其央行，則因 2017 年在捲入敘利亞戰事時與美國站在對立面，並遭美方制裁，因而選擇加入「去美元化」陣營。在此陣營中，俄羅斯可說是旗幟最為鮮明的帶頭者，自2014年克里米亞危機後加速去美元化，拋售美債、囤積黃金，並將黃金全數存放國內，以防遭凍結。
2018年，俄羅斯在短短數月內拋售千億美元的美債，自此從「美債主要持有國」名單中消失。而當時俄羅斯央行官員就明確對外表示：「我們正推行『去美元化』政策。這有助於降低俄羅斯面臨的經濟和政治外部風險。」
印度與中國雖未高調喊出「去美元化」口號，但行動同樣明確。然而在上述央行中，除了波蘭與土耳其，其他各家央行在2025年並未大量購金，為何金價反而在 2025 年出現「非線性飆漲」？
「央行買盤不是主因，真正推動漲勢的是其他力量。」有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立舉例：「直到2024年第3季末，ETF才開始『醒過來』進場。」根據世界黃金協會統計，在2024年，全世界「黃金ETF」的資金淨流入金額仍僅有34億美元，但在2025年則暴增將近25倍，達到近880億美元。
另方面，投機者的興風作浪更是催動金價瘋漲的怪力。元大期貨團隊觀察，「近期金價漲勢的主力就是『甩買』，確實含有投機炒作的成分，」但如果就「市」論事，「由於市場普遍認定地緣政治風險會繼續升高、美元弱勢格局確立，所以『甩買』的遊戲預料也會繼續玩下去，後市並不悲觀。」
楊天立則指出，「黃金大漲後，資金就去炒白銀，因為白銀市場更小、更容易被人操控。如果純粹從基本面看，我都不知道白銀是在漲什麼！」至於對投資人現階段的建議，他則表示：「大家要有心理準備，隨時都會回檔，因為短線已經漲到過頭了，趨勢往上，但短線真的有點過頭了。」
