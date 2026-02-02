黃金暴跌觸發泰國「融斷」! 多種資產「史詩級」跳水 網恐金融風暴將襲

近期全球各項資產皆出現大幅暴跌的趨勢，有網友分析認為此現象可能是「 2026 金融風暴」的前兆，呼籲投資人選擇黃金、美國國債等防禦性資產避險。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 近期全球各項金融資產都呈現大幅下跌的趨勢，範圍包含各國股市、加密貨幣等，甚至連被視為避險資產的黃金、白銀價格也發生暴跌，相關事件引發全球投資人關注。有網友針對這波史詩級的資產暴跌進行分析，認為 2026 年的「金融風暴」可能已經拉開序幕，推測相關現象可能與全球信用緊縮以及銀行體系面臨的壓力有關。

YouTuber 頻道「財經冷眼」發部影片指出，近期美股、 A 股、日經指數、歐洲股市、加密貨幣甚至原油等各項資產先後發生全面崩盤的現象。其中，美股三大指數暴跌超過 5% ，納斯達克指數更重挫超過 7% 。與此同時，日經 225 指數單日跌幅也達 6% ，創下近年新低，包含比特幣在內的加密貨幣市值甚至蒸發超過 20% 。「財經冷眼」表示，各項金融商品「全線潰敗」的現象引發大批投資人的恐慌，並回想起了 2008 年的金融海嘯。

廣告 廣告

針對此次各項資產暴跌的事件，「財經冷眼」分析認為與美國經濟數據惡化、中國經濟問題外溢等多項因素有關。另外，針對日圓、瑞士法郎在內的各項避險貨幣發生的異常波動，「財經冷眼」推測與投資者對全球不確定性環境的擔憂情緒有關，強調此次的資產暴跌並非調整，「而是金融風暴的前奏」。

「財經冷眼」稱，此次的金融風暴與 2008 年的次貸危機以及 2020 年的疫情衝擊類似，質疑風暴的核心可能是全球面臨的信用緊縮與銀行體系遭遇的壓力。另外，「財經冷眼」也指出，美聯儲緊急加息、歐洲債務危機爆發、中國房地產硬著陸等黑天鵝事件也可能是加劇此次金融風暴的推動力。

「財經冷眼」強調，與先前的金融風暴不同，此次的事件具有更強的全球連動性，並可能對加密資產、新興市場造成巨大的破壞，推薦投資者拉低槓桿，持有現金、美元做為緩衝，並選擇黃金、美國國債等防禦型資產以規避風險，「保住本金才是王道，等到出現明確的底部訊號後再採取行動」。

另一方面，X 推主「財經真相」也發布推文，針對近期黃金資產價值暴跌一事展開討論。「財經真相」稱，由於黃金在線期貨成交價格比最近的結算價格下跌了 10% ，並觸發了每日價格漲跌幅限制，泰國期貨交易所於當地時間 2 日宣布，自 13 點 23 分 25 秒起「融斷」，暫停黃金期貨的交易。

「財經真相」認為，黃金資產當前面臨的暴跌，與美元走強核保證金追繳導致的拋售潮有關，強調此次的大幅下跌將成為一次清算、洗盤。「財經真相」強調，黃金現在跌得有多猛，「後面就會有多瘋狂」，推測仍有大批投資人正在等待機會進場抄底，「別人恐慌你貪婪，你們期待的黃金坑終於來了，到底要不要接？」

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美將在48小時內發起打擊？ 專家：川普想打伊朗與「這3原因」有關.....

美軍發展「萬能導彈」! 「一彈多用」能改變戰爭規則? 專家曝 : 弱點在這裡…