黃金有望飆破5000美元？蔡正元揭關鍵上漲動能：這國悄悄屯了3萬盎司

非營利組織世界黃金協會《2026年展望報告》表示，2026年黃金價格走勢或取決於三大情境。首先，溫和上揚（漲幅5%至15%），若2026年全球經濟增長動能放緩但未全面衰退，美國勞動力市場降溫、AI概念股回檔加劇波動、消費疲軟倒逼貨幣政策寬鬆，則利率下行、美元走弱、央行買盤延續及亞洲機構資金流入將共同推動金價上漲5%至15%。

其次，強勢上攻（漲幅15%至30%），若地緣衝突惡化（如俄烏局勢升級）或全球貿易加速分裂（如中美關稅戰重啟），引發同步性全球衰退，美聯儲或被迫大幅降息，資金將湧向黃金避險。此情境下，黃金ETF買盤或主導漲勢，金價或飆升15%至30%。

最後，承壓回落（跌幅5%至20%），若美國總統川普政府財政與產業政策帶動超預期經濟增長，通膨反彈或迫使美聯儲維持高利率甚至升息，美元走強將削弱黃金吸引力。投資者可能解除避險頭寸轉向股票等風險資產，金價或下跌5%至20%。

對此，前立委蔡正元於中天新聞節目《中天辣晚報》表示，黃金不會跌，只會在4300美元上下波動。但若美國最高法院推翻對等關稅政策，金價可能大漲。若明年美元持續降息，金價很快便突破4500美元。

蔡正元表示，從俄烏戰爭開始，歐洲跟美國幹了「全世界最蠢的事」，對俄羅斯金融系統全面封鎖，並扣押俄羅斯美元存款，點燃了全球去美元化的風潮，把美元換成黃金。

蔡正元認為，人民幣不會取代美元，人民幣國企化跟取代美元沒有關係，只有黃金能取代美元，這是基本的經濟學定律。中國央行11月份就買了3萬盎司的黃金，等於1公噸的黃金。自己認為嫌他買太少。



