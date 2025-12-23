黃金果怎麼吃？這吃法纖維＝半碗燙高麗菜！營養師超推黃金果功效

你有吃過黃金果嗎？這種金黃色的果實不僅外觀吸睛，更具有豐富的營養價值。營養師李婉萍指出，一顆約112公克的黃金果含有1.2公克的膳食纖維，相當於半碗煮熟高麗菜的纖維量，且熱量僅49卡，是減重者的理想選擇。

黃金果功效

黃金果的口感香甜Q嫩，纖維質豐富但咬起來不費力，特別適合不喜歡攝取纖維的人士。李婉萍表示，這種水果的熱量比一杯500c.c.微糖紅茶還低，可作為輕食選擇，飯前食用有助於增加飽足感，對減重瘦身的朋友相當適合。

廣告 廣告

看更多：牛奶果功效與禁忌？牛奶果怎麼吃一次看！

黃金果一天可以吃幾顆？

雖然黃金果沒有明顯酸味，平均糖度在12至15度之間，吃起來有清爽甜美的口感而不會過於甜膩，但李婉萍提醒，一顆黃金果含有約12.3公克的醣類，相當於一份糖。對糖尿病患者而言，每天建議攝取量不超過兩顆，以免影響血糖上升。

看更多：燈籠果吃過嗎？維生素A是蘋果60倍 護眼養膚大功臣 問問全聯有沒有

黃金果什麼時候可以吃？

購買黃金果時，應選擇外表完整結實、無瑕疵或瘀傷，且靠近果梗部帶有些微綠色的果實。李婉萍建議，觸感稍硬的黃金果口感較為Q彈；若摸起來偏軟，則代表已經熟透，果肉較甜且略帶黏性。由於黃金果容易軟化，完全成熟後應放入冰箱保存，但記得先用紙包裹再冷藏，避免因溫度過低導致「寒害」。

黃金果怎麼吃？

黃金果的食用方式相當簡單，可縱向剖成兩半，去除咖啡色水滴狀的種籽後，用湯匙舀出果肉即可。另外也可以像處理柳丁那樣，切成片狀後沿果皮邊緣切開或直接剝下果肉食用。李婉萍特別提醒，黃金果的果肉一旦接觸空氣會迅速氧化變成褐黃色，因此剖開後應盡快食用，或可擠上幾滴檸檬汁防止變色。

黃金果的乳白色半透明膠質果肉，口感類似果凍或軟柿子、釋迦，帶有香草或乳香味。冷藏或冷凍後食用更加爽口美味。除了新鮮食用外，因其味道淡雅，也很適合加入沙拉、優格或水果雞尾酒中享用。

看更多：黃金果降血脂？酪梨也輸它！黃金果7功效 價格和哪裡買曝光

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／李婉萍營養師

更多健康2.0報導

青花菜、花椰菜哪個最營養？它蛋白質、鈣質、維生素都贏了！1煮法最好

早餐吃堅果配1物提升飽足感 克制嘴饞衝動！吃對油脂讓你瘦得更健康

反式脂肪標示不實 抽驗25件抓到4件 超市、咖啡店、早餐店都有蹤跡



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章