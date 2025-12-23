黃金果怎麼吃？這吃法纖維＝半碗燙高麗菜！營養師超推黃金果功效
你有吃過黃金果嗎？這種金黃色的果實不僅外觀吸睛，更具有豐富的營養價值。營養師李婉萍指出，一顆約112公克的黃金果含有1.2公克的膳食纖維，相當於半碗煮熟高麗菜的纖維量，且熱量僅49卡，是減重者的理想選擇。
黃金果功效
黃金果的口感香甜Q嫩，纖維質豐富但咬起來不費力，特別適合不喜歡攝取纖維的人士。李婉萍表示，這種水果的熱量比一杯500c.c.微糖紅茶還低，可作為輕食選擇，飯前食用有助於增加飽足感，對減重瘦身的朋友相當適合。
黃金果一天可以吃幾顆？
雖然黃金果沒有明顯酸味，平均糖度在12至15度之間，吃起來有清爽甜美的口感而不會過於甜膩，但李婉萍提醒，一顆黃金果含有約12.3公克的醣類，相當於一份糖。對糖尿病患者而言，每天建議攝取量不超過兩顆，以免影響血糖上升。
看更多：燈籠果吃過嗎？維生素A是蘋果60倍 護眼養膚大功臣 問問全聯有沒有
黃金果什麼時候可以吃？
購買黃金果時，應選擇外表完整結實、無瑕疵或瘀傷，且靠近果梗部帶有些微綠色的果實。李婉萍建議，觸感稍硬的黃金果口感較為Q彈；若摸起來偏軟，則代表已經熟透，果肉較甜且略帶黏性。由於黃金果容易軟化，完全成熟後應放入冰箱保存，但記得先用紙包裹再冷藏，避免因溫度過低導致「寒害」。
黃金果怎麼吃？
黃金果的食用方式相當簡單，可縱向剖成兩半，去除咖啡色水滴狀的種籽後，用湯匙舀出果肉即可。另外也可以像處理柳丁那樣，切成片狀後沿果皮邊緣切開或直接剝下果肉食用。李婉萍特別提醒，黃金果的果肉一旦接觸空氣會迅速氧化變成褐黃色，因此剖開後應盡快食用，或可擠上幾滴檸檬汁防止變色。
黃金果的乳白色半透明膠質果肉，口感類似果凍或軟柿子、釋迦，帶有香草或乳香味。冷藏或冷凍後食用更加爽口美味。除了新鮮食用外，因其味道淡雅，也很適合加入沙拉、優格或水果雞尾酒中享用。
看更多：黃金果降血脂？酪梨也輸它！黃金果7功效 價格和哪裡買曝光
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／李婉萍營養師
更多健康2.0報導
青花菜、花椰菜哪個最營養？它蛋白質、鈣質、維生素都贏了！1煮法最好
早餐吃堅果配1物提升飽足感 克制嘴饞衝動！吃對油脂讓你瘦得更健康
反式脂肪標示不實 抽驗25件抓到4件 超市、咖啡店、早餐店都有蹤跡
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差
很多人不吃早餐，醫師黃軒表示，不吃早餐會害血糖起伏大、中午暴食、胰島素反覆「被強迫加班」、增加心血管與代謝疾病的風險。即使規律吃早餐也要掌握優質碳水、蛋白與蔬果3原則，例如「牛奶＋蛋」組合看似健康，卻因缺乏碳水，易使血糖偏低、專注力下降、腦霧，大幅降低工作效率。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 5
吃橘子別再丟掉這部位了！ 多吃有助血管軟化、預防動脈硬化
冬天盛產柑橘類，金黃果肉富含維生素C、β-胡蘿蔔素、鉀、鎂等維生素與礦物質，以及可抗氧化、抗發炎的類黃酮素等植化素。長庚...聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
早餐吃蛋配牛奶NG？醫曝「腦霧感上線」 建議必備地瓜等複合型碳水
有不少人重視起自己的體態與健康，開始進行減少碳水攝取的飲食控制模式。不過醫師黃軒昨（21）日po文提醒大家，早餐吃錯的話，得用一整天的疲勞、暴食與血糖失控來買單，像是吃蛋配牛奶的組合完全沒碳水，會讓人感到專注力下降、腦霧感上線，所以他建議還是要攝取地瓜、燕麥、全麥吐司等這類複合型碳水。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 1
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 6
30cm鱔魚從肛門鑽體內「腹腔裡游泳」 男衝急診求救！醫手術看傻
據陸媒《瀟湘晨報》報導，不久前湖南一名30歲男子臉色慘白、全身冒冷汗到湖南醫藥學院第一附屬醫院急診求救，院方檢查發現，男病患送醫前約一小時，有一條長約30公分、仍活蹦亂跳的黃鱔，竟從肛門鑽入他的體內。從腹部電腦斷層顯示，黃鱔已刺破腸道，造成乙狀結腸穿孔，情況...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 8
白蘿蔔「1精華」全被丟了！專家嘆可惜：維生素A高2300倍
愛吃白蘿蔔的人注意！食安專家韋恩表示，大家買胡蘿蔔回家後，一般都是把葉子切掉，但其實蘿蔔葉子部分的營養素遠遠高於蘿蔔白色的部分，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2000多倍，丟掉實在太可惜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
停用減肥針之後會發生什麼，兩個體驗者的不同故事
生活醫學全科醫師胡賽因指出，停止使用減重藥物會讓人感覺像是「跳下懸崖」。停藥後一至三年之間，會重新增加「相當大比例的體重」。BBC NEWS 中文 ・ 18 小時前 ・ 5
不是珍奶也中招！30歲壯男天天喝「1飲品」 罹糖尿病醫直呼：很少見
（記者張芸瑄／綜合報導）外科醫師陳榮堅近日分享一名30多歲男性患者案例。該男子身材精壯、無家族病史，平時熱愛健 […]引新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
咖啡因代謝速度藏基因密碼！半數人恐不適合多喝
為什麼有人睡前喝濃縮咖啡照樣入睡，有人中午喝一杯拿鐵卻整夜難眠？營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，咖啡對身體的影響因人而異，關鍵在於個人基因差異。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
喝咖啡茶飲當水喝？專家揭「隱藏危機」 白開水量計算公式曝
專家提醒，每日飲水量攸關身體健康，一般成人每日需水量應為體重乘以30至35毫升。若以含溶質飲料如咖啡、茶替代白開水，可能導致實際水分吸收不足，引發頭痛、皮膚乾燥等缺水警訊。長期脫水還可能影響血液循環、泌尿系統及腸胃功能。營養師建議可在水中加入水果片增添風味，或每隔2至3小時補充250至300cc的水。然而，過量飲水亦有「水中毒」風險，需注意電解質平衡。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
比甜食更毒！「1健康飲品」害脂肪肝 醫：尿酸也過高
（記者周德瑄／綜合報導）吃水果竟會傷肝？醫師指出濃縮果汁與冰沙含有高果糖，攝取後會直接進入肝臟進行脂肪生成作用 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3
35歲是血糖警戒線！ 年輕人糖尿病暴增3倍，這些症狀千萬別忽視
不少人以為血糖出問題多半發生在中老年族群，但近年研究顯示，糖尿病已逐漸往年輕族群靠近。中國疾控中心2025年研究指出，20至24歲男性的糖尿病盛行率，已從1.99%上升到7.42%，40歲以下族群的發病率更增加約3倍。國際醫學界也將血糖管理的警戒年齡提前到35歲，提醒民眾，等到身體出現明顯症狀時才處理，往往已經來不及。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
玩到險沒命！男將30公分黃鱔「塞入肛門」狂游 醫開刀驚見1畫面嚇傻
中國湖南近日傳出一起駭人聽聞的醫療事件。一名約30歲的男子面色慘白、腹痛難耐地前往醫院急診就醫，經檢查與手術後，醫師竟從其腸道內取出一條長約30公分、仍然存活的黃鱔，不僅震驚醫護人員，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3
有刷牙不代表清潔乾淨！ 醫揭「真正護牙關鍵」預防牙周病
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】牙周病為台灣成年人最常見問題之一。衛福部資料顯示，35 歲以上成人多曾出現牙周病變；美國 CDC 也指出，30 歲以上約 47% 有牙周病症狀。恩主公醫院牙醫部趙冠齊醫師提醒，牙周病早期症狀輕微，常因牙齦紅腫、清潔不易或牙縫變大卻未就醫，而錯過治療時機。 刷牙靠技巧不靠次數 牙線、牙間刷都重要 許多人以為一天刷三次牙就足夠，但趙冠齊醫師強調，清潔「質」比「量」重要。刷牙角度錯誤、時間太短或未確實清牙縫，都易讓牙菌斑殘留。他建議，每天至少一次需做到完整清潔。牙縫小用牙線較適合；牙縫大或牙周退縮者，牙間刷效果最好。牙刷則依牙齦厚度、牙縫與習慣選擇，沒有一款適合所有人；電動牙刷也能幫助技巧不熟者維持穩定清潔。 牙周病治療 常見這些方式 牙周病屬慢性疾病，治療重點在控制發炎與減緩惡化。常見治療方式包含： 1. 例行性洗牙：清除牙面與牙齦邊緣的牙菌斑、牙結石。 2. 深層清創與根面整平：處理深入牙齦下方的牙周囊袋附著細菌。 3. 牙周手術（視情況）：如嚴重骨吸收或囊袋過深，需翻瓣或再生手術。 他提醒，治療後的維持比治療當下更關鍵，定期追蹤才能穩定牙周狀況。 牙齦腫痛健康醫療網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
吃飽就想睡？還特別想吃甜？ 竟「血糖異常」典型警訊
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 吃飽就想睡、整個人好累？才剛吃完又覺得餓，還特別想吃甜的？小心，這一些現象有可能都是血糖劇烈波動、胰島素敏感度下降的典型警訊！營養師提醒，許多人誤以為「血糖異常」是糖尿病患者的專利，事實上，代謝系統的危機可能在血糖「還沒超標」前就已悄悄發出警報。 飽餐後的疲倦，其實是血糖失控的警示。國內大型健檢機構聯安預防學機構就公...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
天天刷牙也難逃牙周病陷阱？醫曝：刷牙「次數」非重點 落實「123」檢查才是關鍵
45歲的陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病?」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。NOW健康 ・ 18 小時前 ・ 1
人夫「做人」失敗！泌尿醫揭「4元凶」傷精子：吃堅果增活力
男性精蟲品質下降，主要與生活習慣有關。博田國際醫院泌尿科醫師王建勝提到，一名35歲人夫與妻子備孕1年，卻未成功「做人」，檢查發現他的精子活動力偏低，這與生活方式息息相關，熬夜、抽菸、過量飲酒及肥胖，都是影響精子品質的因素。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
蔥價親民營養高！譚敦慈傳授「升級版蔥油」秘方
蔥的產季來臨，市場價格親民，一大把僅需50元。營養師陳冠蓉表示，蔥富含多種有益成分，適量攝取可達到防癌、護心及增強免疫力的效果；無毒教母譚敦慈則在節目中分享獨門蔥油配方。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2