「黃金森林」氛圍濃 宜蘭太平山台灣山毛櫸步道黃葉率達5成

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸步道，目前黃葉率已達50％，散發出「黃金森林」浪漫氛圍，11月23日之前的週六及週日，園區內的翠峰景觀道路實施車輛總量管制，達到200輛將啟動交管。

台灣山毛櫸又稱為台灣水青岡，是冰河時期殘留的珍稀植物，受文資法公告保護，每年10月過後，台灣山毛櫸綠葉轉金黃，漂亮又具詩意，成為太平山遊樂區秋季限定美景，常吸引大批遊客上山欣賞滿山金黃的森林大景，現階段黃葉率已有50％，進入熱門賞葉期。

林業及自然保育署宜蘭分署森林育樂科長林志雄今天(2日)指出，太平山遊樂區原本就有常態性車輛總量管制，入園車輛以1000輛上限，台灣山毛櫸賞葉期另有管制，23日之前的週六及週日，開進翠峰景觀道路的自小客車達200輛時，也將實施管制。

太平山遊樂區的台灣山毛櫸步道全長3.8公里，步行往返約3小時，走到3.2公里處才能見到山毛櫸原始林美景，秋季午後容易起霧，上午11點前走進步道，比較有機會目睹山毛櫸風采，基於安全考量，下午2點後請勿進入。

太平山遊樂區平日上午6點開園，假日清晨4點開放，由於秋季經常下雨，台灣山毛櫸步道濕滑泥濘，林志雄建議遊客穿著雨鞋、攜帶雨具及登山杖上山，並注意保暖，以免著涼。

