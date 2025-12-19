黃金海岸建置AI海灘監控系統

黃金海岸堤頂步道。

記者林雪娟∕台南報導

提供市民及遊客更安全的水域遊憩環境，觀旅局在海洋委員會經費補助下，於黃金海岸建置智慧海灘系統實體，成為首個引進ＡＩ智慧海灘管理場域。

觀旅局表示，黃金海岸因其得天獨厚的海岸線與休憩設施，是台南重要水域遊憩資源，海灘遊憩安全管理更顯重要。然廣闊的水域範圍，也對傳統人力巡邏管理帶來挑戰，有鑑於此，市府率全國之先，將ＡＩ科技導入海域遊憩安全管理，不僅展現中央與地方對海域安全的高度重視，也象徵台灣海域管理正式邁入升級新階段。

黃金海岸建置智慧海灘系統實體，成為首個引進ＡＩ智慧海灘管理場域。（記者林雪娟攝）

觀旅局長林國華表示，這套智慧海灘系統導入多項先進科技設備，包括ＡＩ智慧監控系統、即時資訊看板及智慧廣播與緊急通報裝置等項目，不僅能即時掌握離岸流（裂流）可能出現位置，也能協助巡查人員掌握場域內的人流變化與異常狀況，使第一線安全管理更加即時、精準且有效，讓每一位親近海洋的民眾，都能多一分安心、多一道保護。系統建置後將逐步學習、優化，預計明年暑假正式啟用，成為海域安全管理的有力助手。