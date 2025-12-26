黃金漲不停！ 今年前五名愛買國家曝光

黃金價格持續飆升，最愛購買的國家出爐。（示意圖：花蓮行政執行署提供）

自從2008年全球金融危機爆發後，國際金融秩序反覆震盪，各國央行在外匯準備配置上，逐步出現結構性調整。統計資料指出，近17年來官方部門購入黃金動作最為積極的前五大國家，依序為俄羅斯、中國大陸、印度、土耳其與波蘭，五國累計增加的黃金數量，占全球央行總增持量的八成，成為推動官方黃金需求的核心力量。

若從今年以來的最新數據觀察，五國央行合計增持約120公噸黃金，占全球央行增持總量約200公噸的六成，顯示增持趨勢還在延續。市場分析認為，在通膨壓力居高不下、地緣政治風險升溫，以及主要貨幣政策走向充滿變數的情況下，黃金的避險與保值功能再度獲得各國官方機構喜愛。

央行相關研究分析，這五國持續擴大黃金儲備，主要可歸納為三大因素。首先是政治與戰略層面的考量，透過提高黃金比重，降低對特定國際貨幣體系的依賴。第二部分國家本幣波動劇烈，例如土耳其里拉長期承壓，增持黃金有助於分散風險、穩定外匯結構；第三則與文化傳統有關，以印度為例，黃金長期被視為重要的價值儲存工具，官方與民間需求相互呼應，也進一步推升央行配置意願。