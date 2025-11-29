黃金漲不停！ 「這種」貴金屬飆漲刷新高
市場預期聯準會（Fed）12月降息機率高達87％，提振對無收益資產的需求，黃金價格28日上漲，同時白銀也創下歷史新高。
根據《CNBC》報導，現貨黃金上漲1.3%，報每盎司4210.94美元，創11月14日以來新高；黃金期貨上漲1.3%，至每盎司4254.9美元。黃金預計實現單周漲幅2.9%、月漲幅4.6%，並有望連續第4個月上漲。
白銀價格攀升6.1%至每盎司56.78美元的歷史新高，本月累計上漲16.6%。
TD Securities大宗商品策略主管Bart Melek表示，預計 2026 年經濟增長將繼續放緩，Fed降息機率上升，這讓一些投資者重新回到黃金市場。Kitco Metals分析師Jim Wyckoff也表示，過去一周，白銀的技術線形走勢變得更加看漲，吸引投機者做多白銀市場。
美銀（Bank of America）分析師預測，明年金價將上探每盎司5000美元。分析報告稱：「回顧自1970年以來的金價多頭行情，金價往往只有在主要驅動因素轉變後才會停止上行。目前這些因素多半仍在，因此金價仍有支撐。」
德意志銀行（Deutsche Bank）預估，2026年金價最高可能升至每盎司4950美元。不過德銀警告，若央行減緩買金步伐，或者金價漲幅過大，仍會伴隨大幅修正。若股市面臨更深的調整、聯準會明年降息幅度小於預期，又或者地緣政治衝突開始緩和，那麼黃金也將面臨下行風險。
