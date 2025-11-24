黃金漲不動，恐將反轉向下？4000美元保衛戰，分析師點出多空決戰關鍵時刻

黃金光芒閃耀，今年以來的表現狂勝眾多市場，但這股凌厲漲勢近日有所收斂，目前奮力守住4,000美元關口。專家認為，在聯準會（Fed）今年最後一次利率決策前，還有許多經濟數據陸續出爐，任何優於預期的「好消息」，可能都會對黃金價格造成壓力。

聯準會的貨幣政策路徑崎嶇不平，原本市場已經逐漸打消12月降息的念頭，但上週五出現戲劇性轉變，被視為聯準會核心官員之一的紐約聯準銀行主席威廉姆斯發表的鴿派言論重燃投資人希望，在這種情況下，未來幾週的經濟數據將扮演更為關鍵的角色。

黃金就怕經濟「好消息」

市場人士認為，先前許多經濟「壞消息」已被市場消化，接下來只要出現優於預期的「好消息」，黃金漲勢恐將戛然而止，甚至面臨反轉下行的風險，投資人尤其關注感恩節假期的銷售數據，任何顯示消費者狀況仍然良好的數據，都可能促使聯準會在12月按兵不動。

道明證券商品分析師指出，來自各國央行等官方部門的買盤，仍是黃金市場的重要錨定力量，但它無法引領市場重現過去幾個月來的爆發性漲幅，直到聯準會闡明更清晰的路徑之前，預計黃金市場的投資需求將保持停滯。

FXTM高級市場分析師 Lukman Otunuga表示，黃金正陷入狹窄區間交易，週二即將出爐的零售銷售（恐怖數據）、生產者物價（PPI）報告以及本週其他數據將是美國經濟的「體溫計」，倘若數據令人失望，在聯準會降息預期升溫之際，進而推動金價重返4,100美元之上。反之，強勁的經濟表現將使黃金跌破4,000美元關鍵支撐。

比特幣崩跌 凸顯黃金的吸引力

除了眾所矚目的經濟數據，近期加密貨幣的崩跌，也能凸顯黃金的吸引力。比特幣自從10月6日創下126,251美元歷史高點紀錄以來，迄今已經下跌超過30%，上週回測8萬美元關口。

「考慮到比特幣的疲軟，我們認為黃金的吸引力非常強勁且無與倫比。」加拿大皇家銀行資本市場黃金策略與全球研究總監Chris Louney指出，黃金已經證明了其價值，雖然存在一些短期不確定性，但若能守住4,000美元關口，應被視為強烈的看漲訊號，特別是在美國政府重新開張和經濟數據恢復發布之後，這表明市場對於黃金依然保持興趣，這也是邁入明年仍具潛在上行空間的重要原因。



