黃金漲勢洶洶！12/2一日限時品牌日搶進價黃金，買黃金送黃金，金條、金豆最高回饋18%

黃金今年再度站上強勢浪頭！隨著市場押注聯準會 12 月可能啟動降息，全球資金湧向抗通膨資產，黃金、白銀價格持續攀升，而 AI 時代高耗能數據中心帶來的中期寬鬆預期，更被專家視為推動金銀維持高位甚至再創新高的關鍵力量，不少聰明消費者已開始尋找能「買到低點」的實惠黃金。

若近期想趁勢布局，不妨鎖定Yahoo購物中心期間限定推出「黃金抗漲5折起」優惠，大膽挑戰市場最低價；12/2 當天更祭出金飾滿 2500 元最高送 16% 的驚人回饋，同步還有超品日滿 1800 登記送 200、全站滿 2500 再送 8% 等多重優惠，等於單日滿 2500 最多可拿回 400 元，折扣力度堪稱年度最強！

Y購推黃金抗漲5折起，獨家優惠一次看！（圖片來源：Yahoo購物中心）

童樂繪、TLH、AOKI青木聯合超級品牌日

★黃金抗漲5折起，挑戰最低價！

★ 12/2限定，金飾滿2500最高送16%！超品日加碼滿1800登記送200購物金、全站單日滿2500登記送8%，滿2500最高送400。

★ 玉山信用卡滿2萬登記最高送18%！刷玉山銀行信用卡滿10,000加碼送10%(上限2,000)、單筆分期滿20,000元以上，享1,600元刷卡金，合併滿2萬最高享3,600元刷卡金。(限量)

活動頁點我👈

1.市場最低價！瑞士PAMP 2026馬年黃金條塊5g

時價

12/2 00:00-12/3 09:59

2026馬年即將到來， 在華人文化中，馬象徵著奔騰向前、事業高升、財運亨通，許多人想提前入手馬年金條或金飾，招來一整年的好運勢，近期國際金價雖強勢，但時而震盪回落，也成為精打細算的民眾趁勢「逢低買進」的最佳時機，大推瑞士PAMP 2026馬年黃金條塊，商品採用國際 LBMA 認證的高規格打造，以「馬到成功、金馬獻瑞」為整體意象，搭配象徵知遇之恩的「千里馬與伯樂」主題，將生肖文化與收藏工藝巧妙結合，全品均使用 CertiPAMP 防偽包裝，從外觀、質感到安全性都具有國際級水準，此款金條將於12/2凌晨至 12/3上午限時特價，快設鬧鐘開搶好運！

點我購買🛒

瑞士PAMP 2026馬年黃金條塊，象徵著奔騰向前、事業高升、財運亨通！

2.市場最低價！瑞士PAMP Willy Wonka巧克力限量版金條5g

時價

12/2 00:00-12/3 09:59

年底金市震盪、買氣升溫，想趁回檔買到「市場最低價」的民眾千萬別錯過瑞士 PAMP 近日推出的 Willy Wonka 巧克力限量版金條，因結合國際級工藝與經典童話授權，一登場就成為收藏與投資族的雙重話題焦點，此系列採國際LMBA 認證，品質與純度皆達頂規標準，更以重現《Willy Wonka》夢幻巧克力世界為主題，將童話元素融入金條設計，兼具收藏美感與投資價值，12/2 00:00至12/3 09:59限時開賣，主打市場最低價格，對想分散資產、趁勢布局黃金的族群來說，是難得的入手機會！

點我購買🛒

童話元素融入金條設計，兼具收藏美感與投資價值。

3.市場最低價！童樂繪金飾2錢財運聚寶盆黃金金條

時價

12/2 00:00-12/3 09:59

年底黃金行情看俏，不少小資族也開始關注「入手第一塊金條」的最佳時機，想要以親民價格搶進黃金市場，其實不用花大錢，本次超熱門的童樂繪金飾2錢《財運聚寶盆》黃金金條，讓小資也能輕鬆入手高含金量收藏品，這款金條以「財庫飽滿、正偏財一起進來」為設計寓意，結合童樂繪人氣 Luckystar 系列，將聚寶盆象徵的財氣、福氣一次匯聚，兼具收藏美感與招財寓意，採用999.9純金打造，並附上原廠保證卡，無論自用投資或送禮都相當有面子。

點我購買🛒

聚寶盆象徵的財氣、福氣一次匯聚。

4.市場最低價！童樂繪金飾5台錢幸運星黃金金條

時價

12/2 00:00-12/3 09:59

年底將至，許多人開始替新的一年布局財運，從換錢母、添招財物到入手第一塊金條，「把好運帶回家」成為年度必做儀式，近期最受關注的，就是主打市場最低價強勢回歸的童樂繪金飾《幸運星》5 台錢黃金金條，不只限時優惠超殺，更以轉運象徵吸引想為來年加持的人潮瘋搶，幸運星圖騰象徵逢凶化吉、好運接連到來，也是童樂繪 Luckystar 系列中最受歡迎的招財符號之一，特別適合作為年度轉運金或自用金庫金，把握逢低買進的機會喔！

點我購買🛒

幸運星圖騰象徵逢凶化吉、好運接連到來。

5.折扣％最多！TLH閃耀聖誕黃金造型項鍊-14選1

原價2308元 特價1212元

12/2 00:00-12/3 09:59

每年一到聖誕節，總是會陷入「送什麼才不會踩雷」的選禮物焦慮，今年想送一份有質感、每天都用得到、又能讓對方心情變好的禮物，黃金飾品絕對是最安全、不出錯的選擇，尤其這檔限時推出的 TLH閃耀聖誕黃金造型項鍊，不但有14款可選，更是高顏值又超值的代表作，讓人一看就秒決定下單，這款項鍊原價2308元，12/2 00:00至12/3 09:59 檔期直接下殺至1212元，等於用平價飾品的預算就能入手真黃金項墜，送人超有面子、收到的人每天戴也超開心！

點我購買🛒

黃金項墜戴上每天都閃閃耀眼！

6.折扣％最多！AOKI青木 2025戀金之樹黃金水晶樹

原價4017元 特價1912元

12/2 00:00-12/3 09:59

想替家裡增添好運、或送出「既美又旺」的禮物，象徵財富與能量流動的水晶樹絕對是不敗選擇，大推AOKI青木的黃金水晶樹，造型典雅、寓意招財聚福，搭配黃金能量點綴，擺在家中、辦公桌或店面，都能提升整體氣場，原價4017元直接下殺到 1912元，折扣力度堪稱年度最強，無論送給親友或自己在家中鎮宅添運，都是最不出錯的招財首選！

點我購買🛒

AOKI青木的黃金水晶樹，造型典雅。

7.獨家買黃金再送黃金！TLH千載一玉系列和田玉項鍊

原價2647元 特價1212元

12/2 00:00-12/3 09:59

歲末送禮或犒賞自己時，許多人都會挑選具有寓意、能陪伴長久的飾品，和田玉溫潤如水，自古被視為君子之德象徵，代表平安、圓滿、柔韌卻堅定的力量；黃金則象徵富貴、庇護與能量守護，將玉與金結合在一件飾品中，更像是把祝福、穩定與富貴一次佩戴在身上，電商平台獨家推出的 TLH「千載一玉」系列和田玉項鍊 更成為討論焦點，原價2647元，限時1212元入手，價格親民到令人心動，更驚喜的是，此次活動祭出「買黃金送黃金」豪華禮遇，下單即加贈金箔玫瑰花束，象徵永恆與珍貴，無論送禮或收藏都倍增儀式感。

點我購買🛒

把祝福、穩定與富貴一次佩戴在身上！

8.折扣％最多！TLH黃金手環亮面一字

時價

12/2 00:00-12/3 09:59

精品不是只能在周年慶、生日才下手，懂買的人都會在「划算到不行的時刻」無痛入手經典款，TLH「黃金手環亮面一字」，採 5G創新工藝 打造，使黃金硬度更高、不易變形，戴起來俐落、質感滿分，亮面一字設計極簡卻有力量，當作穿搭、送禮精品都吸眼球，且本檔期折扣力度為全站最高，能以最漂亮的時價入手精品級質感，再搭配限定滿額加碼，回饋超有感！

點我購買🛒

經典黃金手鐲彰顯個人風格與品味。