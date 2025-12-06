黃金漲沒完！世界黃金協會：明年可望漲30%

▲世界黃金協會最新報告，預估到2026年金價仍可能再走高15%至30%。（圖／美聯社／達志影像）

根據世界黃金協會最新公布的報告，黃金自今年來強勢上漲，預估到2026年金價仍可能再走高15%至30%。

協會發布的《2026黃金展望》指出，2025年的黃金市場可說是氣勢如虹，全年漲幅超過六成。

報告將這波強升歸因於全球地緣政治緊張升溫、經濟前景不確定性加深、美元走弱，加上金價上漲動能持續推升投資情緒，使得各國央行與投資者紛紛增加黃金部位，以強化避險與配置穩定性。

展望未來，黃金協會認為，2026年金價仍將深受地緣經濟局勢牽動。若全球宏觀情勢維持現況，金價可能以區間震盪為主；但今年的經驗顯示，金價走勢往往可能超乎預期。

若全球經濟成長放緩、利率持續下降，黃金將有機會再度走強；若經濟陷入更顯著的衰退並伴隨風險升高，黃金表現則可能更為亮眼。反之，倘若川普政府政策順利推動經濟擴張，降低地緣政治風險，利率及美元走升都可能成為金價的壓力來源。

報告並指出，央行購金趨勢以及黃金回收量等因素，同樣會影響市場走向。然而在震盪不斷的全球市場中，黃金做為投資組合中穩定與分散風險的核心資產，其重要性依舊無可取代。

