黃金漲瘋了！銀樓飾金每台錢19350元

北市銀樓飾金每錢來到19150元的新天價。（示意圖／翻攝自pixabay）





最近有在關注理財或是有打算結婚採購金飾的朋友，看到今天的金價可能會倒抽一口氣。受到國際局勢動盪與美歐貿易戰陰影影響，黃金價格21日像坐上火箭一樣瘋狂飆升。台灣銀行的黃金存摺牌價一度來到每公克4994元，距離5000元大關只剩臨門一腳；根據永豐金證券豐雲學堂資訊，北市銀樓飾金更是驚人，每錢來到19150元的新天價，這也是台灣銀樓史上首度站上1萬9千元大關。

地緣政治緊張

根據《The Economic Times》報導，這次金價暴漲的主要推手是國際政治的高度不確定性。美國總統川普近期針對格陵蘭島主權問題展現強硬立場，甚至威脅要對反對該計畫的歐洲國家加徵關稅，這引發了法國總統馬克宏等歐洲領袖的強烈不滿，美歐關係陷入冰點。地緣政治的緊繃局勢讓投資人感到不安，紛紛拋售風險資產轉向黃金避難。由於黃金被視為最後的避風港，在各國領袖互不相讓的氛圍下，國際現貨金價大漲。

美元走軟與利率決策

除了打架般的國際政治，貨幣政策也是關鍵因素。因為美歐爭端導致美元匯率走弱，使得以美元計價的黃金對外國買家來說變得相對便宜，進一步刺激了需求。與此同時，市場雖然預期聯準會在即將到來的會議中會維持利率不變，但長期降息的呼聲依然高漲。由於黃金本身不會產生利息，在低利率預期環境下，比起持有現金，投資人更傾向持有實體黃金或黃金存摺，這股預期心理讓金價的上漲勢頭難以阻擋。

投資者面對天價黃金

面對這波前所未有的金價熱潮，分析師建議投資人必須保持冷靜。雖然目前地緣政治爭議看來短期難以解決，支撐了金價續漲的可能，但強勁的經濟數據或美元突然轉強都可能導致金價出現大幅度的技術性回檔。

廣告 廣告

投資有風險 請小心謹慎

更多東森新聞報導

再創新高！金價衝破每盎司4700美元大關 白銀首度站上95美元

金價有望破8000元！華爾街震撼預測 未來價格更驚人

金價屢創新高遭下殺 新興市場教父示警：它恐出現反彈

