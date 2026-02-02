黃金漲過頭？花旗示警最慘恐回測2500美元

▲花旗認為黃金價格支撐可能鬆動。示意圖，圖為瑞士央行黃金儲備。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 花旗最新報告指出，黃金可能漲過頭，現在的金價把未來避險利多先漲完，估值落在極端區間；一旦下半年避險情緒退潮，金價支撐可能鬆動，回檔風險升高。

花旗用幾個指標佐證「過熱」，包括黃金年度支出占全球GDP比重衝到0.7%、創55年高；金價明顯高於採礦邊際成本，高成本金礦商利潤率在近50年高點；黃金相對全球廣義貨幣供給的比率升到16%，也高於歷史高位。花旗推算，若配置熱度回到長期常態占GDP約0.35%至0.4%，金價可能回落到每盎司2500至3000美元。

廣告 廣告

花旗也提醒市場，可能要面臨獲利了結的情景，過去3年金價上漲累積巨額帳面獲利，若部分獲利盤撤出，就可能在短期內壓過實體需求、放大跌勢。

但花旗短線沒有立刻翻空，0至3個月仍給每盎司5400至5600美元區間，中期轉保守，理由是2026年下半年可能出現避險需求降溫，由於地緣政治緩和、偏「金髮女孩」的總經環境、以及市場對聯準會獨立性的信心回升。但基準情境下，花旗看2027年回到4000美元；極端熊市情境則可能到3000美元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃金價格崩跌別慌？小摩目標價仍看好 市場分析師看下跌原因

黃金價格一度跌破4500美元！跌勢到盡頭了嗎？全球分析師看法分歧

賴清德民調強勢翻轉！信任度、滿意度雙回升 重現黃金交叉