黃金為何能飆破5200美元？專家指與「老大哥」有關：短線貴金屬還有更強漲勢
隨著全球經濟與地緣政治的不確定性持續升溫，黃金作為避險資產的需求大幅飆升。國際金價在今（28）日突破每盎司5200美元大關，再度刷新歷史新高。對此，財經作家狄驤直呼，近期黃金的漲勢超乎想像。
狄驤在臉書以「川投顧又不演了…」為題發文指出，面對美元迅速貶值，美國總統川普表示他不認為美元貶值太多，他可以像玩溜溜球一樣讓它上下波動。川普這兩句話馬上讓美元指數迅速破底，不只有暗示美元會繼續貶值，川投顧幾乎明示自己可以隨意操縱匯率，只會讓市場對美元信任度變得更低。
狄驤表示，所以我們可以看到黃金再創高逼近5200美元，「近期黃金漲勢真的超乎我想像」。從美元指數剛破底來看，短線貴金屬還有更強的漲勢。
根據《富比世》報導指出，長期經營黃金基金的Myrmikan Gold Fund經理人Daniel Oliver認為，黃金的多頭循環仍處於早期階段。尤其去（2025）年，黃金徹底翻轉了避險資產無法獲利的既定印象，成為最亮眼的大宗商品之一。在這輪上漲行情中，金價的漲勢明顯快於其他投資商品。
