黃金熱、iPhone強！Yahoo購物揭春節消費關鍵字

金色招財、桌上型娛樂夯！黃金業績飆3倍、電動麻將桌買氣翻4倍

祭雙節回饋！TORY BURCH現省破萬、精品腕錶21折起、快速到貨新春不打烊

春節與情人節雙節將至！Yahoo購物觀察發現，今年年節消費呈現「開運儀式感」與「高單價避險」兩大現象。消費者不僅準備年菜、年節禮盒迎新年，更講求儀式感討好彩頭，帶動站上「招財開運」相關商品買氣增！受國際金價波動影響，「買金招財兼保值」心態，黃金業績漲3倍；而春節團聚不可缺的桌上型「宅娛樂」也持續發酵，電動麻將桌銷量成長4倍。此外，今年情人節緊鄰春節，送禮需求提前啟動，iPhone 17系列與輕奢包款成為今年表情達意的首選。迎接雙節商機，Yahoo購物祭多重優惠，滿3千送250、再祭拍賣免運，TORY BURCH社群熱搜「命定通勤包」Romy Hobo現省破萬、今生金飾黃金墜飾下殺67折起、Folli Folli腕錶只要21折起，讓消費者能更精打細算、一站購足！

廣告 廣告

迎接新春，Yahoo購物黃金商品業績成長破3倍，「招財貔貅」與「生肖金飾」最受歡迎。





「金」有感！黃金手鍊銷量增9倍，紅內衣、電動麻將桌成開運標配

迎接新春，Yahoo購物站上黃金商品業績成長破3倍，特別是具保值意義的「招財貔貅」與「生肖金飾」。其中，TLH黃金手鍊因設計年輕、入手門檻低，銷售一舉暴衝9倍，顯示年輕族群也加入「買金開運」行列。此外，開運水晶與象徵好運的紅色系單品，例如紅色內衣也湧現買氣；而為了年節歡聚，站上麻將桌也成熱門夯品，其中以電動、折疊款為銷售主流，輝葉麻將桌業績月成長近4倍，顯示消費者年節期間，從擺飾、穿搭到娛樂，都希望一次到位、全面開運！

Yahoo購物開運商機旺，紅內衣搭電動麻將桌，成春節娛樂開運標配。快速到貨消費滿千限量送88點OPENPOINT。





情人節提前發酵：iPhone 17 業績增5成、輕奢包「鬆弛感」當道

今年情人節提前於除夕前登場，送禮熱潮再添商機！Yahoo購物數據顯示，3C、美妝與精品表現亮眼，iPhone 17全系列業績年增近5成[1]。兼具好氣色、有開運寓意的唇膏則以YSL、Dior、PRADA等品牌推出的限定款最熱銷；精品消費則傾向「輕奢小資感」，如具有中性設計與俐落外型的TORY BURCH Romy Hobo包、Longchamp新Xtra、Épure、Le Pliage系列，不僅兼具質感且價位較為親民，成為送禮高人氣選擇。

情人節提前於除夕前登場，Yahoo購物現送禮商機，3C、美妝與精品表現亮眼，iPhone 17全系列業績年增近5成。





省錢攻略！雙節回饋全開，滿額送250、精品下殺3折起、快速到貨新春不打烊

迎接春節與情人節雙重商機，Yahoo購物集結年節娛樂、開運祈福與情人節商品，祭出多重回饋與品牌、免運優惠，快速到貨新春不打烊，讓消費者輕鬆省荷包、迎好運！





● 全站回饋大放送：

○ 滿額送：即日起至 2/11，Yahoo購物中心全站消費滿3,000送250購物金。

○ 速達禮：快速到貨專區新春照常出貨不打烊，消費滿千限量送88點OPENPOINT。

○ Yahoo拍賣免運好康：2月全月選擇7-ELEVEN超商取貨，天天運費只要38元，即日起至2/10消費滿199更享免運優惠！3/1前消費滿99元登記抽COLD STONE經典冰淇淋4oz及原味脆餅。





● 情人節爆品限時下殺：

○ 流行輕奢配件：2/7-2/8 LONGCHAMP品牌日限定優惠，精選包款結帳再享7折優惠、2/14前COACH、ARMANI、Michael Kors等精品錶結帳享82折。

○ 時尚保養/美妝： 2/13前DR.WU指定商品買一送一、2/28前買專櫃保養彩妝滿額抽Dior新年化妝包！





活動頁：

● Yahoo購物「馬年神助攻」： https://reurl.cc/ZldAzp

● Yahoo拍賣「馬年神助攻」： https://reurl.cc/Yk5vQL





人氣商品推薦：

1. 【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra hobo肩背包（多款選）

原價21,200元，2/7-2/13優惠價16,999元（Yahoo購物中心）

2. 【TORY BURCH】 Romy Hobo肩背流浪包

原價27,500元，2/28前優惠價16,500元（Yahoo購物中心）

3. 【Dior 迪奧】藍星唇膏典藏版2026新年限定（3.5g、多色可選）

原價1,900元，2/14前優惠價1,615元（Yahoo購物中心）

4. 【Samsung三星】 Galaxy A56 6.7吋 3+1鏡頭智慧手機（12G/256G）

原價17,900元，2/28前優惠價11,288元（Yahoo購物中心）

5. 【Folli Follie】 鱷魚壓紋真皮腕錶（多款任選）

原價7,800元，2/15前優惠價1,699元（Yahoo購物中心）

6. 【輝葉良品】 天胡一號電動麻將桌（摺疊款）

原價25,800元，2/28前優惠價19,999元（Yahoo購物中心）

7. 今生金飾 招財系列黃金墜飾/串珠

原價4,280元，2/12前優惠價2,880元（Yahoo購物中心）

8. 曼黛瑪璉 包覆提托經典內衣B-E 罩杯(復古紅)

原價1,680元，2/25前優惠價任2件5折（Yahoo購物中心）

9. 32mm豪華型麻將組（含手提包）

優惠價599元起（Yahoo拍賣）

10. 過年喜氣紅襪組5雙

優惠價388元（Yahoo拍賣）



[1] 此數據為2026/1/1-1/22對比去年同期