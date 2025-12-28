黃金熱度高！專家估明年有望挑戰5000美元大關

許多人開始把手上的現金換成更有保值的貴金屬。（示意圖／翻攝自pixabay）





隨著全球經濟局勢不穩，許多人開始把手上的現金換成更有保值的貴金屬，這也帶動了近期一波史無前例的漲幅。週五的市場交易簡直可以用瘋狂來形容，銀幣、金條不再只是保險箱裡的收藏品，更成了投資市場最炙手可熱的明星。

白銀供應短缺推升歷史天價

根據《CNBC》報導，貴金屬市場在週五迎來震撼彈，現貨白銀價格大幅上漲7%，最終報每盎司77.12美元，刷新了歷史最高紀錄。白銀今年以來的累計漲幅已高達167%，這主要歸功於市場長期的供應短缺，加上白銀被指定為美國關鍵礦產，吸引了強勁的投資資金持續流入。分析師指出，白銀不僅具有避險功能，在工業與科技應用上的戰略地位也日益重要，這讓白銀在流動性較弱的市場中表現得比其他金屬更加激進。

聯準會轉向與地緣風險加劇

現貨黃金也展現強勁走勢，上漲1.1%來到每盎司4,529.8美元，盤中更一度觸及4,533.14美元的歷史高點。Zaner Metals高級金屬策略師指出，市場普遍預期美聯儲將在2026年進一步放鬆貨幣政策，加上美元指數走軟以及地緣政治局勢持續緊張，都是推升金價的主因。此外，由於有傳聞稱美國總統川普可能任命立場較為寬鬆的聯準會主席，市場對於明年降息兩次的預期更加堅定，這進一步增強了黃金對海外買家的吸引力。

貴金屬全線噴出與實體需求變動

除了金銀之外，其他貴金屬也紛紛跟進創下新高，鉑金大漲8.7%至每盎司2,411.46美元，鈀金漲幅更接近 10%。雖然國際金價勢如破竹，有望創下1979年以來最強勁的年度漲幅，但實體需求面卻出現分歧。在印度，過高的金價明顯抑制了零售購買力，使得當地黃金折扣擴大至半年多來最高；反觀中國市場，黃金折扣則從上週的五年高點大幅收窄。專家樂觀預測，金價下一個目標將挑戰4,686.81美元，明年上半年甚至有機會看到每盎司5,000美元的歷史天價。

