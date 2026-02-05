黃金熱、iPhone強 Yahoo購物揭春節消費關鍵字
(記者謝政儒綜合報導)春節與情人節雙節將至。Yahoo購物觀察發現，今年年節消費呈現「開運儀式感」與「高單價避險」兩大現象。消費者不僅準備年菜、年節禮盒迎新年，更講求儀式感討好彩頭，帶動站上「招財開運」相關商品買氣增！受國際金價波動影響，「買金招財兼保值」心態，黃金業績漲3倍；而春節團聚不可缺的桌上型「宅娛樂」也持續發酵，電動麻將桌銷量成長4倍。此外，今年情人節緊鄰春節，送禮需求提前啟動，iPhone 17系列與輕奢包款成為今年表情達意的首選。
迎接新春，Yahoo購物站上黃金商品業績成長破3倍，特別是具保值意義的「招財貔貅」與「生肖金飾」。其中，TLH黃金手鍊因設計年輕、入手門檻低，銷售一舉暴衝9倍，顯示年輕族群也加入「買金開運」行列。此外，開運水晶與象徵好運的紅色系單品，例如紅色內衣也湧現買氣；而為了年節歡聚，站上麻將桌也成熱門夯品，其中以電動、折疊款為銷售主流，輝葉麻將桌業績月成長近4倍，顯示消費者年節期間，從擺飾、穿搭到娛樂，都希望一次到位。
Yahoo購物數據顯示，3C、美妝與精品表現亮眼，iPhone 17全系列業績年增近5成。兼具好氣色、有開運寓意的唇膏則以YSL、Dior、PRADA等品牌推出的限定款最熱銷；精品消費則傾向「輕奢小資感」，如具有中性設計與俐落外型的TORY BURCH Romy Hobo包、Longchamp新Xtra、Épure、Le Pliage系列，不僅兼具質感且價位較為親民，成為送禮高人氣選擇。
