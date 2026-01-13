黃金狂熱價格飆新高 中年婦女為淘金主力

國際金融市場避險情緒高張，貴金屬行情跟著發燙。受中東局勢動盪與美國政經不確定性影響，國際金價日前盤中一度站上每盎司4,600美元關卡，改寫歷史新高。今(13)日仍在高檔區間震盪，帶動國內黃金投資熱度升溫，黃金存摺開戶數突破500萬戶，其中以40至60歲女性族群最為積極，成為近年黃金市場最具代表性的買盤力量。

近期倫敦現貨黃金盤中最高觸及4,601.38美元，刷新去(2025)年底所創紀錄；反映至國內市場，新台幣計價的黃金存摺價格同步走揚，昨(12)日每公克曾衝上4,685元，續創新天價。白銀表現也相當強勢，現貨價格波動劇烈，顯示在避險需求支撐下，資金持續流向貴金屬市場。

金價長期走高，推升實體進口與投資需求。根據財政部統計，去年台灣黃金進口量高達38公噸、進口金額42.15億美元，雙雙飆上史上最高，其中投資用途的黃金條塊占比明顯提高，使進口結構由工業需求轉向資產配置需求，投資人普遍看好黃金的保值功能。

進而帶動銀行業績成長，第一銀行去年黃金存摺承作金額約120億元，年飆近1.5倍；合作金庫全年申購金額突破80億元，較前(2024)年上揚近100%；華南銀行黃金存摺銷售量達78.26億元，年增幅超過142%。臺灣中小企銀黃金存摺相關手續費收入年彈逾1.5倍，投資熱潮仍在延續。

從客戶結構觀察，據銀行統計顯示，黃金存摺交易主力集中於40至60歲族群，占比逾5成，其中女性客戶明顯高於男性，且以北北基地區最為集中。銀行主管分析，這類族群多已累積一定資產，投資目標以資產保值優先，偏好低門檻、低管理成本、不須頻繁交易的投資工具，黃金存摺正好符合長期配置需求，也使「中年女性」成為此波「淘金潮」的關鍵力量。

相較之下，雖然40歲以下族群進場人數增多，但資金配置彈性較高，投資標的隨市場題材快速轉換；50歲以上民眾則多半早已布局黃金，交易行為相對穩定，呈現不同世代在投資策略上的差異。

