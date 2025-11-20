■黃金狂飆，AI炙熱，巨浪之下應該如何應對？
文．黃揚政（黃班長）
從歷史規律與資產屬性來看，2025年黃金價格的走勢，已然成為牽動全球資產配置格局的關鍵變數。當其作為避險資產而狂飆時，正預示著對美股、台股等市場流動性及估值水準的壓力悄然而至。
一、全球資產奇觀：黃金與AI算力的“史詩共舞”
金秋十月，全球熱門的資產，不得不提黃金和AI熱潮 ，它們同時走向了史詩級的大牛，一個是科技革命，一個是風險防禦，兩個極端竟然走出同一個趨勢。
看似割裂的題材，實則邏輯清晰，一面是投資者押注人工智能革命，寄望於把經濟的蛋糕做大；另一面是全球經濟衰退的隱憂、地緣衝突加劇，於是瘋狂抱團黃金，乃至各國央行。部分國家探索 「美元 + 加密貨幣」 ，或是加速去美元化，都成為了金價飆漲的核心推手。
總之，AI這場超級變革時代讓我們趕上了，故事波瀾壯闊，又有新動態頻出，且沒人預判終點，這也是歷史上未曾出現過的。
對此，身為金融觀察者的黃揚政(黃班長)說：「當基本面出現矛盾時，技術面就是最好的翻譯官。」應對這一輪科技多頭市場中，我們既要乘風破浪，順勢而為（別猜頂、不預設目標）；也要心存敬畏，認清邊界——未上車者莫貪『格局』，散戶很難憑著成本優勢扛住巨幅波動。於投資人而言，波段逃頂與抄底的能力，遠比猜測風浪的盡頭更為重要。
二、AI狂潮應對：技術分析破局 “泡沫焦慮”
相信大多數投資者都能感受到現在市場的火熱，唯一沒有那麼瘋狂的信號是部分人唱空AI，認為有泡沫。
高盛早前指出，對於當前漲幅強勁的美國科技股，現在擔憂其存在泡沫還為時尚早。原因是：這一輪科技巨頭股價創下紀錄的漲勢，伴隨著強勁的獲利成長；而在過去的泡沫時期，市場上漲主要由投機行為的推動。
事實上，這一輪人工智慧革命，由輝達（NVIDIA）+OpenAI領頭，美國科技巨頭已然組成了一個閉環聯盟！ OpenAI 年入超 100 億美元，虧損百億，並拋出1萬億訂單「藍圖」；輝達斥 20 億美元入股馬斯克與AI，巨頭共舞，步履交織，資本此起彼伏，股價迭創新高。總之，這一輪AI科技革命，現在進入到「大力出奇跡」的階段了,巨頭們都在桌上，並且不斷地投下籌碼，格局持續強化。
面對當下的市場節奏，散戶該如何自處？
黃班長的思路是：「一切以技術依據為準繩，決策都要進退有據。」
從技術分析出發，波段行情的判斷就是以13日均線為主導，只要股價穩定運行於該線上方，則視為趨勢延續；一旦放量跌破，則作為短期趨勢反轉的離場信號。舉例來講：10月10日，納斯達克收陰後，3個交易日視為快速修復失地的時間窗口，若形態破壞，則由“測幅價交易系統”做進一步的推演。
黃班長通過 「開盤八法」 的數據分析指出：「日內第一盤的走勢一定由主力主導，讀懂這一盤的信號，當日行情的節奏便清晰明朗。」
「開盤八法」 洞察主力意圖，「均線戰法」錨定趨勢支撐，二者助我們重構投資基因，在狂熱中形成規則，在不確定性中建立屬於自己的生財之道。
三、黃金瘋漲的背後：技術面早露端倪
在金價衝破4000美元的路上，技術訊號早有「劇透」了。
裡面，「關鍵K線」 就是主角，8月K線出現時，其後續劇情基本上就被它定調了。
以4月22日那高成交量陰K（流星線）為例，其上引線的1/2位置，是多空賽局的關鍵壓力位。依技術規律和的實戰經驗，這種關鍵位，價格需三次挑戰該位置，方能實現有效突破。
一旦真突破，好戲就來了：軋空行情啟動，進一步推升金價，順勢跟進即可搭上趨勢快車。
正如黃班長常跟投資人強調的：1根轉勢陰K + 測幅棒≈ 80%的波段利潤。
突破點的固定技術配合測幅方法，能精準預估波段空間，幫助我們捕捉行情中極具價值的利潤段落。市場給你的明牌，讀懂它傳遞的信息，就不會錯過機會！
黃班長說：「以技術分析守好『清醒』。」
台股正邁向百兆市值，時代的紅利，交由AI承載；交易的真義，回歸「開盤八法」這樣的工具，在股市「泡沫論」與「錯過恐懼」的交織中，短期行情勝負的關鍵，或許並非複雜的宏觀判斷，與其被消息面裹挾，不如深耕技術分析，在乘風破浪的市場中，做個步步為營的 「明白人」。
「開盤八法」的技術分析有助於你穿越巨震，在狂熱與不確定中找到屬於自己的穩健路徑。
更多技術分析分享都在：https://www.moneyedu.org.tw/Web/Product_List_22New?sch=%E9%BB%83%E7%8F%AD%E9%95%B7
點我看更多：https://youtube.com/playlist?list=PLa0dxLD5Sk22nfwfyKSFtQ6blqjWiVwSJ&si=rhIxZ1Ou8A74KBER
